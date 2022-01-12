Президент Десны: «Произошел казус. Ждем Калитвинцева на тренировке»

Президент «Десны» Владимир Левин заявил, что 27-летний украинский полузащитник Владислав Калитвинцев, который ранее перешел в «Александрию», обязан 16 января прибыть в расположение черниговского клуба.

«Он является членом нашего футбольного клуба. Мы обратились к «Александрии» и к Калитвинцеву, чтобы они разъяснили эту ситуацию. Почему они подписали контракт, если Калитвинцев не является свободным агентом, без участия «Десны»?

Нам нужно получить понимание от «Александрии», что они думают по этому вопросу. Войти в конфликт проще всего. Из него очень сложно выходить. Необходимо искать компромисс. Нам нужно понимание, почему «Александрия» Сделала такой шаг. Зная, что он является футболистом нашего клуба.

При переходе из клуба в клуб, один клуб должен заплатить другому клубу. Для этого ведутся переговоры, подписывается контракт. Между клубами. Футболист может переходить самостоятельно, если он является свободным агентом. Но в данном случае произошел какой-то казус, в котором мы сейчас разбираемся. Мы считаем, что 16 января он должен появиться у нас в клубе на тренировке», — считает Левин.

Ранее Калитвинцев заявил, что «Десна» имеет перед ним большую финансовую задолженность.