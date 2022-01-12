Поработает с Шевченко? Дженоа арендует защитника Ромы

«Дженоа» договорилась с «Ромой» по поводу аренды до конца сезона левого защитника Риккардо Калафиори. «Грифоны» выиграли борьбу за игрока у «Кальяри».
Подписание Калафиори позволит «Дженоа» отпустить в «Торино» Мохамеда Фареса, который сейчас выступает за генуэзский клуб на правах аренды из «Лацио».
В нынешнем сезоне на счету Калафиори 2 ассиста в 9 матчах за «Рому» во всех турнирах. Трансферная стоимость 19-летнего итальянца оценивается в 4 миллиона евро.
Пока что не известно, сможет ли Калафиори поработать с нынешним главным тренером «Дженоа» Андреем Шевченко. Матч Кубка Италии против «Милана» (13 января) может стать для него последним в клубе.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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