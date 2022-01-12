Юрист рассказал, в каких случаях футболист может досрочно уйти из клуба

Но если оснований для расторжения контракта недостаточно, игрок может повторить судьбу Матузалема

  • 12.01.2022 14:32
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Юрист рассказал, в каких случаях футболист может досрочно уйти из клуба
© ФК Десна. Владислав Калитвинцев

Спортивный юрист Илья Скоропашкин поделился мнением о ситуации с 29-летним украинским полузащитником Владиславом Калитвинцевым, который решил в одностороннем порядке разорвать контракт с «Десной» и заключил соглашение с «Александрией».

«Трудовые отношения в сфере футбола регулируются контрактом, который заключается на определенный срок и ограничивает футболиста в праве свободно сменить клуб. Если клуб нарушает свое обязательство по оплате труда, футболист имеет право досрочно расторгнуть контракт. При этом, сумма долга должна быть значительной (не менее двух месяцев), а футболист должен уведомить клуб и предоставить не менее 15 дней на выплату. Если в течение этого срока клуб не урегулировал вопрос с выплатой, контракт может быть досрочно расторгнут.

В то же время, если футболист расторгает контракт без достаточных оснований, к нему могут применяться дисциплинарные и финансовые санкции. Все помнят прецедентное дело Матузалема, когда игрок был присужден к выплате огромной суммы (около €12 миллионов) за досрочное расторжение контракта с «Шахтером».

Рассматривая такие споры, органы футбольного правосудия принимают во внимание все детали: системность выплат зарплаты, размер суммы долга на момент расторжения, соблюдение срока предварительного уведомления, реакция клуба на уведомление и т.п. Нарушение нормальных взаимоотношений и утрата доверия между сторонами также учитываются», — отметил Скоропашкин.

Черниговскую «Десну» во время зимнего перерыва покинули многие игроки, среди них и Владислав Калитвинцев. 10 января футболиста представили в качестве игрока «Александрии» вместе с четырьмя другими новичками.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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