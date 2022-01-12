ОФИЦИАЛЬНО. Артем Сухоцкий – игрок Черноморца

Одесситы усилили защитную линию

  • 12.01.2022 12:42
  • 772 просмотра
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Сухоцкий – игрок Черноморца
© ФК Черноморец. Артем Сухоцкий

«Черноморец» сообщил о подписании 29-летнего защитника Артема Сухоцкого, который призван усилить оборону «моряков». Детали контракта не сообщаются.
 
Сухоцкий может сыграть как на левом фланге, так и в центре защиты. Последний клуб Артема в УПЛ — черниговская «Десна». Также в Украине он выступал за луганскую «Зарю» и ФК «Александрия».
 
В составе братиславского «Слована» украинец становился чемпионом и обладателем Кубка Словакии.
 
Ранее «Черноморец» подписал шведского защитника.

Читайте также: Черноморец подписал воспитанника Динамо и голкипера Днепра-1

Источник — ФК Черноморец

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности