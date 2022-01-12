ОФИЦИАЛЬНО. Артем Сухоцкий – игрок Черноморца

«Черноморец» сообщил о подписании 29-летнего защитника Артема Сухоцкого, который призван усилить оборону «моряков». Детали контракта не сообщаются.
Сухоцкий может сыграть как на левом фланге, так и в центре защиты. Последний клуб Артема в УПЛ — черниговская «Десна». Также в Украине он выступал за луганскую «Зарю» и ФК «Александрия».
В составе братиславского «Слована» украинец становился чемпионом и обладателем Кубка Словакии.
Ранее «Черноморец» подписал шведского защитника.
Читайте также: Черноморец подписал воспитанника Динамо и голкипера Днепра-1
Источник — ФК Черноморец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.