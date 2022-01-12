ОФИЦИАЛЬНО. Артем Сухоцкий – игрок Черноморца

«Черноморец» сообщил о подписании 29-летнего защитника Артема Сухоцкого, который призван усилить оборону «моряков». Детали контракта не сообщаются.



Сухоцкий может сыграть как на левом фланге, так и в центре защиты. Последний клуб Артема в УПЛ — черниговская «Десна». Также в Украине он выступал за луганскую «Зарю» и ФК «Александрия».



В составе братиславского «Слована» украинец становился чемпионом и обладателем Кубка Словакии.



Ранее «Черноморец» подписал шведского защитника.

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