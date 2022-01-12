Арминия не будет подписывать Кочергина в январе

Немецкий клуб пока отложил вопрос по украинцу

  • 12.01.2022 10:45
  • 1350 просмотров
  • 1 комментарий
Арминия не будет подписывать Кочергина в январе
© ФК Заря. Владислав Кочергин

25-летний полузащитник «Зари» Владислав Кочергин, который в последнее время пребывает в дубле луганской команды из-за разногласий с клубом по контрактным вопросам, не переберется в январе в клуб немецкой Бундеслиги «Арминию».

Как стало известно Sport.ua, «Арминия» не смогла решить вопрос перехода с «Зарей», после чего предпочла отложить решение о целесообразности подписания украинца на лето.

Вероятнее всего, немецкий клуб, который ведет борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге, на трансферном рынке сконцентрируется на игроках, способных помочь команде здесь и сейчас. В случае же с Кочергиным, который длительное время пребывает без серьезной игровой практики, говорить о подобном не приходится.

Напомним, контракт Кочергина с «Зарей» рассчитан до конца нынешнего сезона. Из-за нежелания игрока продлевать соглашение, он и был отправлен клубом в дубль.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    fedd1979
    fedd1979, 12.01.2022 12:03
    0
    Щодо Кочергіна - абсурд. Чоловіка, який реально міг допомогти клубу, у т.ч. в Європі, відправили в дубль, бо він відмовився підписувати новий контракт. І при цьому трубили на всю Україну, що лавка коротка і важко. Та й взагалі - дуже цивілізовано
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