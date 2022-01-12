В среду, 12 января, в 21:00 в полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против «Реала». Турнир четырех команд проходит в Саудовской Аравии.
Телетрансляцию матча можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.