В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» выиграл у «Брентфорда» (4:1).

«Святые» продлили беспроигрышную серию до 4 матчей и поднялись на 11-е место, «Брентфорд» занимает 13-ю позицию.

Курьезный гол был забит на 37-й минуте. Мяч попал в штангу, затем в спину вратаря гостей Альваро Фернандеса, после чего пересек линию ворот.

АПЛ. 18-й тур

Саутгемптон – Брентфорд – 4:1

Голы: Беднарек, 5, Фернандес, 37 (автогол), Бройя, 49, Адамс, 70 – Янельт, 23.