18-й тур
Саутгемптон
4 : 1
Брентфорд
11.01.2022, FT

Саутгемптон – Брентфорд 4:1. Курьезный автогол вратаря. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии

  • 12.01.2022 05:02
  • 97 просмотров
  • 0 комментариев
Саутгемптон – Брентфорд 4:1. Курьезный автогол вратаря. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» выиграл у «Брентфорда» (4:1).

«Святые» продлили беспроигрышную серию до 4 матчей и поднялись на 11-е место, «Брентфорд» занимает 13-ю позицию.

Курьезный гол был забит на 37-й минуте. Мяч попал в штангу, затем в спину вратаря гостей Альваро Фернандеса, после чего пересек линию ворот.

АПЛ. 18-й тур

Саутгемптон – Брентфорд – 4:1

Голы: Беднарек, 5, Фернандес, 37 (автогол), Бройя, 49, Адамс, 70 – Янельт, 23.

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
49' ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Саутгемптон).
37' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Альваро Фернандес (Брентфорд).
23' ГОЛ ! Мяч забил Витали Янельт (Брентфорд).
5' ГОЛ ! Мяч забил Ян Беднарек (Саутгемптон).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности