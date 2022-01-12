В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» выиграл у «Брентфорда» (4:1).
«Святые» продлили беспроигрышную серию до 4 матчей и поднялись на 11-е место, «Брентфорд» занимает 13-ю позицию.
Курьезный гол был забит на 37-й минуте. Мяч попал в штангу, затем в спину вратаря гостей Альваро Фернандеса, после чего пересек линию ворот.
АПЛ. 18-й тур
Саутгемптон – Брентфорд – 4:1
Голы: Беднарек, 5, Фернандес, 37 (автогол), Бройя, 49, Адамс, 70 – Янельт, 23.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Саутгемптон).
|37'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Альваро Фернандес (Брентфорд).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Витали Янельт (Брентфорд).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Ян Беднарек (Саутгемптон).
Источник — Sport.ua
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