Саутгемптон забил 4 мяча в ворота Брентфорда в АПЛ

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» выиграл у «Брентфорда» (4:1).
«Святые» продлили беспроигрышную серию до 4 матчей и поднялись на 11-е место, «Брентфорд» занимает 13-ю позицию.
АПЛ. 18-й тур
Саутгемптон – Брентфорд – 4:1
Голы: Беднарек, 5, Фернандес, 37 (автогол), Бройя, 49, Адамс, 70 – Янельт, 23.
Саутгемптон: Форстер, Лянко, Перро, Салису, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Диалло, Редмонд (Адамс, 65), Бройя (Армстронг, 78), Телла (Армстронг, 70).
Брентфорд: Фернандес, Пиннок (Йенсен, 68), Янссон, Айер, Роэрслев Расмуссен, Нергор, Баптист (Висса, 56), Янельт, Канос (Стивенс, 76), Тони, Мбеумо.
Предупреждения: Тони 45.
Судья: Аттуэлл.
Источник — Sport.ua
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