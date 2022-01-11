18-й тур
Саутгемптон
4 : 1
Брентфорд
11.01.2022, FT

Саутгемптон забил 4 мяча в ворота Брентфорда в АПЛ

«Святые» продлили беспроигрышную серию до 4 матчей

  • 11.01.2022 23:47
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Саутгемптон забил 4 мяча в ворота Брентфорда в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» выиграл у «Брентфорда» (4:1).

«Святые» продлили беспроигрышную серию до 4 матчей и поднялись на 11-е место, «Брентфорд» занимает 13-ю позицию.

АПЛ. 18-й тур

Саутгемптон – Брентфорд – 4:1

Голы: Беднарек, 5, Фернандес, 37 (автогол), Бройя, 49, Адамс, 70 – Янельт, 23.

Саутгемптон: Форстер, Лянко, Перро, Салису, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Диалло, Редмонд (Адамс, 65), Бройя (Армстронг, 78), Телла (Армстронг, 70).

Брентфорд: Фернандес, Пиннок (Йенсен, 68), Янссон, Айер, Роэрслев Расмуссен, Нергор, Баптист (Висса, 56), Янельт, Канос (Стивенс, 76), Тони, Мбеумо.

Предупреждения: Тони 45.

Судья: Аттуэлл.

Источник — Sport.ua

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