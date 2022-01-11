Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы не с первого дня понимали, что хочет Шевченко»

Футболист «Аталанты» поделился мнением о возможной отставке тренера

  • 11.01.2022 13:21
  • 1888 просмотров
  • 6 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы не с первого дня понимали, что хочет Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский высказался о работе Андрея Шевченко в «Дженоа».

Напомним, что после поражения Специи (0:1) руководство рассматривало возможность отставки Шевченко.

«Мы постоянно на связи с ним, разговаривали. Мы все понимаем, что не такая простая ситуация - много травмированных, ковид и он только пришел в команду, и также заболел ковидом.

Непросто прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. Ему нужно время. То же самое было в национальной сборной. Мы не с первого дня понимали то, что он хочет на поле», - сказал Малиновский.

Ранее сообщалось, отставка Шевченко пока отстрочена.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Рейский
    Владислав Рейский, 11.01.2022 13:50
    +3
    Стебный вышел заголовок на редкость
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 11.01.2022 13:53
    0
    zelia73, 11.01.2022 13:32
    пазик наэкался---шева не смеши людей
    ты на себя посмотри-ты кто такой вообще на шарике земном
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 11.01.2022 13:36
    0
    Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы не с первого дня понимали (КАК ГОВОРИТСЯ НИ БЭ НИ МЭ НИ Э ), что хочет Шевченко»
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 11.01.2022 13:27
    0
    ГОРЬКИЙ ОПЫТ ТОЖЕ ОПЫТ ДАЛЬШЕ ВСЁ БУДЕТ ОТЛИЧНО Я ВЕРЮ ВАС АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
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    MasterSith_2013
    MasterSith_2013, 11.01.2022 13:33
    -1
    Мені здається що тут ніякий тренер недопоможе потрібні гравці і скоріш всього що атаки бо ті нінащо нездатні захист тримається доки може але коли у тебе атака робить 1-2 удари за матч і то повз ворота то тут тренер непричім або так як Евертон в який вложили стільки грошей на футболістів що мали б боротись за медалі а вони в середині і тренерів скільки змінили хороших причому і де вони теліпаються в середині. 3-4 футболісти невідігрує от і результати.
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    zelia73
    online
    zelia73, 11.01.2022 13:32
    -1
    пазик наэкался---шева не смеши людей
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