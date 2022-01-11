Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы не с первого дня понимали, что хочет Шевченко»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский высказался о работе Андрея Шевченко в «Дженоа».

Напомним, что после поражения Специи (0:1) руководство рассматривало возможность отставки Шевченко.

«Мы постоянно на связи с ним, разговаривали. Мы все понимаем, что не такая простая ситуация - много травмированных, ковид и он только пришел в команду, и также заболел ковидом.

Непросто прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. Ему нужно время. То же самое было в национальной сборной. Мы не с первого дня понимали то, что он хочет на поле», - сказал Малиновский.

Ранее сообщалось, отставка Шевченко пока отстрочена.