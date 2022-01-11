Астон Вилла дает 30 миллионов евро за главного конкурента Миколенко

Лука Динь вскоре покинет «Эвертон»

  • 11.01.2022 11:33
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Астон Вилла дает 30 миллионов евро за главного конкурента Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Эвертона» Люка Динь близок к переходу в «Астон Виллу».

Сумма сделки составит примерно 30 миллионов евро. В текущем сезоне на счету француза 13 матчей в АПЛ и ни одного результативного действия.

В этом сезоне французский защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Отметим, что Динь является главным конкурентом украинца Виталия Миколенко в «Эвертоне».

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет купить Диня.

Источник — Todofichajes.com

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