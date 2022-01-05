Челси собирается подписать главного конкурента Миколенко в Эвертоне

«Челси» нацелился на левого защитника «Эвертона» Люку Диня.
Как сообщает источник, лондонцы готовы арендовать футболиста, однако «Эвертон» настаивает на полноценном трансфере и хочет выручить за него 20-25 миллионов евро.
«Челси» рассматривает Диня в качестве временной замены Бену Чиллуэлу, который из-за травмы выбыл до лета.
В этом сезоне французский защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Отметим, что Динь является главным конкурентом украинца Виталия Миколенко в «Эвертоне».
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет купить Диня.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.