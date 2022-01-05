Челси собирается подписать главного конкурента Миколенко в Эвертоне

«Челси» нацелился на левого защитника «Эвертона» Люку Диня.

Как сообщает источник, лондонцы готовы арендовать футболиста, однако «Эвертон» настаивает на полноценном трансфере и хочет выручить за него 20-25 миллионов евро.

«Челси» рассматривает Диня в качестве временной замены Бену Чиллуэлу, который из-за травмы выбыл до лета.

В этом сезоне французский защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Отметим, что Динь является главным конкурентом украинца Виталия Миколенко в «Эвертоне».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет купить Диня.