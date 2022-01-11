Леся Цуренко – Анкита Райна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом поединке украинка встретится с Анкитой Райной из Индии (№203 WTA). Матч состоится шестым запуском после встречи Наито – Большова. Ориентировочное время начала поединка – 08:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Валентини Грамматикопулу (№186 WTA) или Ейжи Мухаммад (№225 WTA).
Источник — Sport.ua
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