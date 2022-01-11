ФОТО. Русина заметили на тренировке Черноморца в Турции

Форвард киевского «Динамо» Назарий Русин может продолжить карьеру в одесском «Черноморце». Нападающий уже находится в расположении клуба.

На учебно-тренировочные сборы в Турции отправился также хавбек Иван Бобко, игравший в клубе ЛНЗ Черкассы. Обоих футболистов заметили на фотографиях тренировки «моряков» в Турции.

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук ранее подтвердил, что некоторые футболисты «Динамо» продолжат играть за одесский клуб на правах аренды.

ФОТО. Русина заметили на учебно-тренировочных сборах Черноморца