ФОТО. Русина заметили на тренировке Черноморца в Турции

Форвард киевского «Динамо» Назарий Русин может продолжить карьеру в одесском «Черноморце». Нападающий уже находится в расположении клуба.
На учебно-тренировочные сборы в Турции отправился также хавбек Иван Бобко, игравший в клубе ЛНЗ Черкассы. Обоих футболистов заметили на фотографиях тренировки «моряков» в Турции.
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук ранее подтвердил, что некоторые футболисты «Динамо» продолжат играть за одесский клуб на правах аренды.
ФОТО. Русина заметили на учебно-тренировочных сборах Черноморца
Источник — Instagram
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