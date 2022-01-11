ФОТО. Русина заметили на тренировке Черноморца в Турции

На просмотр в одесский клуб отправился также хавбек Иван Бобко

  • 11.01.2022 00:59
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ФОТО. Русина заметили на тренировке Черноморца в Турции
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Форвард киевского «Динамо» Назарий Русин может продолжить карьеру в одесском «Черноморце». Нападающий уже находится в расположении клуба.

На учебно-тренировочные сборы в Турции отправился также хавбек Иван Бобко, игравший в клубе ЛНЗ Черкассы. Обоих футболистов заметили на фотографиях тренировки «моряков» в Турции.

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук ранее подтвердил, что некоторые футболисты «Динамо» продолжат играть за одесский клуб на правах аренды.

ФОТО. Русина заметили на учебно-тренировочных сборах Черноморца

Источник — Instagram

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