Роман ГРИГОРЧУК: «Ряд игроков из Динамо едет с нами на сборы»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о ближайших задачах и комплектации команды.



«Нас устроит место, которое позволит остаться в Премьер-лиге. Но чем выше, тем лучше. Что касается игроков – у нас нет единого подхода к формированию команды. У нас на это нет ни времени, ни особых возможностей. Все способы хороши, лишь бы сформировать команду, которая будет способна решать поставленную задачу.



Ряд игроков из «Динамо» едет с нами на сборы. Конкретные решения озвучим после них. Будет ряд игроков на просмотре, они будут на первом сборе, по ним будет принято решение после его окончания. Есть игроки, которые подписали контракты, но об этом позже объявят», – сказал Григорчук.

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