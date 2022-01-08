Григорчук оставит в Одессе 5 арендованных игроков Динамо. Названы их имена

Стало известно, кто из игроков киевского «Динамо» на правах аренды продолжит карьеру в одесском «Черноморце».

В период зимнего антракта в чемпионате Украины одесский клуб развернул активную деятельность на селекционной ниве. Роман Григорчук, вернувшийся на должность главного тренера команды спустя 7 лет, в альянсе со своими помощниками провел масштабную работу по приглашению как новых, так и хорошо знакомых ему футболистов.

В «Черноморце» решили не отказываться от всех без исключения арендованных игроков. На собрании команды, состоявшемся в отеле «Лондонский», присутствовали 5 игроков, находящихся на контракте в киевском «Динамо»:

Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Денис Кузык, Кристиан Биловар, Георгий Цитаишвили.

Также в составе одесситов остался Валерий Дубко, выступающий на правах аренды из полтавской «Ворсклы».

Одесский «Черноморец» занимает 13-е место в УПЛ. 8 января команда вышла из отпуска, а на следующий день вылетает на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию.