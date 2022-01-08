Григорчук оставит в Одессе 5 арендованных игроков Динамо. Названы их имена

В «Черноморце» остаются Кадири, Михайленко, Кузык, Биловар, Цитаишвили

  • 08.01.2022 18:45
  • 4160 просмотров
  • 2 комментария
Григорчук оставит в Одессе 5 арендованных игроков Динамо. Названы их имена
© ФК Черноморец. Георгий Цитаишвили

Стало известно, кто из игроков киевского «Динамо» на правах аренды продолжит карьеру в одесском «Черноморце».

В период зимнего антракта в чемпионате Украины одесский клуб развернул активную деятельность на селекционной ниве. Роман Григорчук, вернувшийся на должность главного тренера команды спустя 7 лет, в альянсе со своими помощниками провел масштабную работу по приглашению как новых, так и хорошо знакомых ему футболистов.

В «Черноморце» решили не отказываться от всех без исключения арендованных игроков. На собрании команды, состоявшемся в отеле «Лондонский», присутствовали 5 игроков, находящихся на контракте в киевском «Динамо»:

  • Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Денис Кузык, Кристиан Биловар, Георгий Цитаишвили.

Также в составе одесситов остался Валерий Дубко, выступающий на правах аренды из полтавской «Ворсклы».

Одесский «Черноморец» занимает 13-е место в УПЛ. 8 января команда вышла из отпуска, а на следующий день вылетает на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon
    online
    anacreon, 08.01.2022 18:48
    +5
    А что Ванат? Не раскрылся?
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    wartaan
    wartaan, 08.01.2022 18:51
    -5
    Ватан не подходит по обьесу, жидкий через чур!)
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