Григорчук оставит в Одессе 5 арендованных игроков Динамо. Названы их имена

Стало известно, кто из игроков киевского «Динамо» на правах аренды продолжит карьеру в одесском «Черноморце».
В период зимнего антракта в чемпионате Украины одесский клуб развернул активную деятельность на селекционной ниве. Роман Григорчук, вернувшийся на должность главного тренера команды спустя 7 лет, в альянсе со своими помощниками провел масштабную работу по приглашению как новых, так и хорошо знакомых ему футболистов.
В «Черноморце» решили не отказываться от всех без исключения арендованных игроков. На собрании команды, состоявшемся в отеле «Лондонский», присутствовали 5 игроков, находящихся на контракте в киевском «Динамо»:
- Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Денис Кузык, Кристиан Биловар, Георгий Цитаишвили.
Также в составе одесситов остался Валерий Дубко, выступающий на правах аренды из полтавской «Ворсклы».
Одесский «Черноморец» занимает 13-е место в УПЛ. 8 января команда вышла из отпуска, а на следующий день вылетает на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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