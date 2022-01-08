Григорчук хочет оставить в Черноморце 7–8 арендованных игроков Динамо

Осенью за «Черноморец» выступало 16 футболистов из киевского клуба

  • 08.01.2022 00:23
  • 987 просмотров
  • 4 комментария
Григорчук хочет оставить в Черноморце 7–8 арендованных игроков Динамо
© ФК Астана. Роман Григорчук

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук заинтересован, чтобы в Одессе до конца сезона осталось 7–8 футболистов, арендованных у киевского «Динамо».

Сейчас клубы ведут переговоры. Уже известно, что Георгий Цитаишвили продолжит выступления за «моряков».

Одесский «Черноморец» занимает 14-е место в УПЛ. 8 января команда выходит из отпуска, а на следующий день вылетает на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию.

В осенней части сезона за «Черноморец» выступало 16 футболистов, права на которых принадлежат «Динамо»:

  • Вратарь: Владислав Кучерук.
  • Защитники: Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Данил Скорко.
  • Полузащитники: Богдан Билошевский, Мохаммед Кадири, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, Ярослав Надольский, Евгений Смирный, Юрий Тлумак, Георгий Цитаишвили.
  • Нападающие: Владислав Ванат, Евгений Исаенко, Даниил Сухоручко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 08.01.2022 00:36
    +5
    А по другому и быть не могло. Иначе первая лига ....
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    bullyUA
    bullyUA, 08.01.2022 00:57
    +2
    Когда новые хозяева попытаются закупить хороших футболистов по космическим ценам, то выяснится, что придется оставить не 7-8 арендованных динамовцев, а 10-12.
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 08.01.2022 01:06
    -1
    Арендоморец под новым тренером
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 08.01.2022 01:06
    -1
    Вот и сказочке конец.....
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