Григорчук хочет оставить в Черноморце 7–8 арендованных игроков Динамо

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук заинтересован, чтобы в Одессе до конца сезона осталось 7–8 футболистов, арендованных у киевского «Динамо».
Сейчас клубы ведут переговоры. Уже известно, что Георгий Цитаишвили продолжит выступления за «моряков».
Одесский «Черноморец» занимает 14-е место в УПЛ. 8 января команда выходит из отпуска, а на следующий день вылетает на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию.
В осенней части сезона за «Черноморец» выступало 16 футболистов, права на которых принадлежат «Динамо»:
- Вратарь: Владислав Кучерук.
- Защитники: Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Данил Скорко.
- Полузащитники: Богдан Билошевский, Мохаммед Кадири, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, Ярослав Надольский, Евгений Смирный, Юрий Тлумак, Георгий Цитаишвили.
- Нападающие: Владислав Ванат, Евгений Исаенко, Даниил Сухоручко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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