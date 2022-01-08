Григорчук хочет оставить в Черноморце 7–8 арендованных игроков Динамо

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук заинтересован, чтобы в Одессе до конца сезона осталось 7–8 футболистов, арендованных у киевского «Динамо».

Сейчас клубы ведут переговоры. Уже известно, что Георгий Цитаишвили продолжит выступления за «моряков».

Одесский «Черноморец» занимает 14-е место в УПЛ. 8 января команда выходит из отпуска, а на следующий день вылетает на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию.

В осенней части сезона за «Черноморец» выступало 16 футболистов, права на которых принадлежат «Динамо»: