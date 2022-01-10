Серия А. Торино сенсационно разгромил Фиорентину

Матч 21-го тура Серии А между «Торино» и «Фиорентиной» подарил крайне неожиданный результат. «Быки» у себя дома разгромили шестую команду чемпионата со счетом 4:0. Дубль на счету Йосипа Брекало.

«Торино» - «Фиорентина» - 4:0

Голы: Синго 19, Брекало 23, 31, Санабрия 58

Благодаря этой победе «Торино» набрал 28 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» осталась шестой с 32 баллами.

Вчера «Интер» дома обыграл «Лацио».