Серия А. Торино сенсационно разгромил Фиорентину

Матч 21-го тура Серии А между «Торино» и «Фиорентиной» подарил крайне неожиданный результат. «Быки» у себя дома разгромили шестую команду чемпионата со счетом 4:0. Дубль на счету Йосипа Брекало.
«Торино» - «Фиорентина» - 4:0
Голы: Синго 19, Брекало 23, 31, Санабрия 58
Благодаря этой победе «Торино» набрал 28 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» осталась шестой с 32 баллами.
Вчера «Интер» дома обыграл «Лацио».
Источник — Sport.ua
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