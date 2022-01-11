В матче 21-го тура чемпионата Италии «Торино» обыграл «Фиорентину» (4:0).
Дубль у победителей оформил Йосип Брекало, также отличились Уилфрид Синго и Антонио Санабрия.
Торино – Фиорентина – 4:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча
Голы: Синго, 19, Брекало, 23, 31, Санабрия, 58.
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Торино).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Торино).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Синго (Торино).
Источник — Sport.ua
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