Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, но сербы – гордый народ»

Дядя Новака Джоковича Горан прокомментировал ситуацию с аннулированием визы его племяннику и удовлетворением апелляционного заявления в суде Мельбурна.
«Ему дали визу, а потом арестовали. Это была ловушка. Его пригласили, дали все документы, а потом посадили в тюрьму. Его хотели унизить, поставить на колени. Но этому не бывать, потому что мы, сербы – гордый народ.
Им будет непросто смириться с этим решением и отстать от него, хотя Новак ничего и не нарушал. Ему уже сказали, что Новаку лучше уехать из страны, иначе они могут его депортировать и запретить въезд на три года. Мы поверить не можем, что такое происходит в двадцать первом веке», – сказал Горан.
Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.
Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
Источник — Telegraf.rs
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Як Бацька в тому анекдоті
- ми бяларуси народ гордий на калєні не стаєм , дайце стульчик!
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