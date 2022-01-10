Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, но сербы – гордый народ»

Дядя Новака Джоковича Горан прокомментировал ситуацию с аннулированием визы его племяннику и удовлетворением апелляционного заявления в суде Мельбурна.



«Ему дали визу, а потом арестовали. Это была ловушка. Его пригласили, дали все документы, а потом посадили в тюрьму. Его хотели унизить, поставить на колени. Но этому не бывать, потому что мы, сербы – гордый народ.



Им будет непросто смириться с этим решением и отстать от него, хотя Новак ничего и не нарушал. Ему уже сказали, что Новаку лучше уехать из страны, иначе они могут его депортировать и запретить въезд на три года. Мы поверить не можем, что такое происходит в двадцать первом веке», – сказал Горан.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.