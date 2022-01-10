Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, но сербы – гордый народ»

Горан Джокович – о ситуации, которая случилась с его племянником

  • 10.01.2022 16:59
  • 743 просмотра
  • 3 комментария
Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, но сербы – гордый народ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Дядя Новака Джоковича Горан прокомментировал ситуацию с аннулированием визы его племяннику и удовлетворением апелляционного заявления в суде Мельбурна.
 
«Ему дали визу, а потом арестовали. Это была ловушка. Его пригласили, дали все документы, а потом посадили в тюрьму. Его хотели унизить, поставить на колени. Но этому не бывать, потому что мы, сербы – гордый народ.
 
Им будет непросто смириться с этим решением и отстать от него, хотя Новак ничего и не нарушал. Ему уже сказали, что Новаку лучше уехать из страны, иначе они могут его депортировать и запретить въезд на три года. Мы поверить не можем, что такое происходит в двадцать первом веке», – сказал Горан.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Источник — Telegraf.rs

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
    udman1111, 10.01.2022 17:10
    +7
    Серби гордий народ... Хороший жарт.
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 10.01.2022 17:28
    +3
    Колени,гордый народ - где-то я уже слышал подобные крики душевнобольных.
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 10.01.2022 17:19
    +2
    Жаль що суд не проводтвся в краіні де виготовляють дирки для сиру ... Що б тоді сказав цей представник гордого народу!?
    Як Бацька в тому анекдоті
    - ми бяларуси народ гордий на калєні не стаєм , дайце стульчик!
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