Кубок Африки. Спаситель Мане. Сенегал забил с пенальти на 97 минуте

Состоялся первый матч Кубка африканских наций в группе B, где фаворитом является сборная Сенегала во главе с Садио Мане.
Однако более звездная команда долгое время не могла справиться с обороной соперника, но в итоге Мане реализовал пенальти на 97-й минуте и принес Сенегалу победу.
Позже в группе сыграют Гвинея и Малави.
Кубок Африки. Группа B
Сенегал - Зимбабве 1:0
Гол: Мане, 90+7 (с пен)
Сенегал: Дьенг, Мбайе, Сиссе, Диалло, Балло, Сарр, Куйяте, И.Гуйе (П.Гуйе 77), Диа, Бальде (Хабибу, 64), Мане
Зимбабве: Мхари, Такудза, Таквара, Хадебе, Басера, Мадзонгве, Бенью (Камусоко, 71), Мусона (Тигере, 88), Вади, Кангва, Дубе (Кадевере, 46)
Источник — Sport.ua
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Не зря Мане покинул Ливерпуль.
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