Сенегал
1 : 0
Зимбабве
10.01.2022, FT

Кубок Африки. Спаситель Мане. Сенегал забил с пенальти на 97 минуте

Один из фаворитов турнира едва не потерял очки на старте

  • 10.01.2022 16:57
  • 553 просмотра
  • 1 комментарий
Кубок Африки. Спаситель Мане. Сенегал забил с пенальти на 97 минуте
© twitter.com/caf_online

Состоялся первый матч Кубка африканских наций в группе B, где фаворитом является сборная Сенегала во главе с Садио Мане.

Однако более звездная команда долгое время не могла справиться с обороной соперника, но в итоге Мане реализовал пенальти на 97-й минуте и принес Сенегалу победу.

Позже в группе сыграют Гвинея и Малави.

Кубок Африки. Группа B

Сенегал - Зимбабве 1:0
Гол: Мане, 90+7 (с пен)

Сенегал: Дьенг, Мбайе, Сиссе, Диалло, Балло, Сарр, Куйяте, И.Гуйе (П.Гуйе 77), Диа, Бальде (Хабибу, 64), Мане

Зимбабве: Мхари, Такудза, Таквара, Хадебе, Басера, Мадзонгве, Бенью (Камусоко, 71), Мусона (Тигере, 88), Вади, Кангва, Дубе (Кадевере, 46)

Расписание и результаты Кубка Африки

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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    Nomad
    online
    Nomad, 10.01.2022 17:18 (изменен)
    0
    Ох и тоска. При +30 *С. Сенегал взбодрился под конец игры. А потом ещё и в руку падающему игроку пробили. И Динамо Сенегал забило пенальти.
    Не зря Мане покинул Ливерпуль.
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