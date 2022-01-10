Кубок Африки. Спаситель Мане. Сенегал забил с пенальти на 97 минуте

Состоялся первый матч Кубка африканских наций в группе B, где фаворитом является сборная Сенегала во главе с Садио Мане.

Однако более звездная команда долгое время не могла справиться с обороной соперника, но в итоге Мане реализовал пенальти на 97-й минуте и принес Сенегалу победу.

Позже в группе сыграют Гвинея и Малави.

Кубок Африки. Группа B

Сенегал - Зимбабве 1:0

Гол: Мане, 90+7 (с пен)

Сенегал: Дьенг, Мбайе, Сиссе, Диалло, Балло, Сарр, Куйяте, И.Гуйе (П.Гуйе 77), Диа, Бальде (Хабибу, 64), Мане

Зимбабве: Мхари, Такудза, Таквара, Хадебе, Басера, Мадзонгве, Бенью (Камусоко, 71), Мусона (Тигере, 88), Вади, Кангва, Дубе (Кадевере, 46)

Расписание и результаты Кубка Африки