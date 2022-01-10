Министр иммиграции Австралии сегодня не будет аннулировать визу Джоковича

Новак должен выйти на свободу

  • 10.01.2022 12:57
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Министр иммиграции Австралии сегодня не будет аннулировать визу Джоковича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Министр иммиграции Австралии не примет решение о депортации Новака Джоковича в понедельник.
 
Таким образом, сербский теннисист уже сегодня должен быть освобожден из-под стражи. Сообщается, что у министра было четыре часа после слушания, если он хотел, чтобы Джокович остался на ночь в заключении. 
 
Данное решение все еще может быть принято, но это будет завтра или через несколько дней.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Источник — Twitter

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