Министр иммиграции Австралии сегодня не будет аннулировать визу Джоковича

Министр иммиграции Австралии не примет решение о депортации Новака Джоковича в понедельник.



Таким образом, сербский теннисист уже сегодня должен быть освобожден из-под стражи. Сообщается, что у министра было четыре часа после слушания, если он хотел, чтобы Джокович остался на ночь в заключении.



Данное решение все еще может быть принято, но это будет завтра или через несколько дней.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.