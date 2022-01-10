Что происходит? Джоковича снова могут арестовать в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович вновь арестован в Австралии. Об этом сообщает журналистка Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста.

Отмечается, что власть Австралии пытается депортировать Джоковича со страны.

Позже журналист Пол Саккаи сообщил, что правительство Австралии опровергло информацию об аресте теннисиста.

Отмечается, что министр иммиграции Австралии решает, аннулировать ли визу Джоковича повторно.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации. Его должны были выпустить из отеля в Мельбурне.

Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.