Что происходит? Джоковича снова могут арестовать в Австралии

Министр иммиграции решает, что делать со скандальным теннисистом

  • 10.01.2022 10:39
  • 3199 просмотров
  • 21 комментарий
Что происходит? Джоковича снова могут арестовать в Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович вновь арестован в Австралии. Об этом сообщает журналистка Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста.

Отмечается, что власть Австралии пытается депортировать Джоковича со страны.

Позже журналист Пол Саккаи сообщил, что правительство Австралии опровергло информацию об аресте теннисиста. 

Отмечается, что министр иммиграции Австралии решает, аннулировать ли визу Джоковича повторно.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации. Его должны были выпустить из отеля в Мельбурне.

Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 10.01.2022 11:29
    +3
    avk2307, 10.01.2022 11:24
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 10:49+1
    Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат.
    Интернет - медиасреда. Ей не нужно доверять или не доверять, просто нужно проверить факты из интернета - фото и видеоматериалы, доказывающие то, что в указанные сроки Джокович не соблюдал карантин. Как только факты были установлены и подтвердились, суд может отменить предыдущее решение и снова депортировать Джоковича.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.01.2022 11:24
    +3
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 11:23
    В каком предложении у меня такое написано?
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 10:49+1
    Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.01.2022 11:18
    +3
    сергей богданов, 10.01.2022 11:03
    Сейчас и правительство Австралии может выглядеть полными идиотами, получается они сейчас признают некомпетентность своего суда, вообщем я за попкорном
    Дважды идиотами уже выглядят.
    Сначала отменили визу ,которую дали сами же.
    А потом не доверяют своему суду.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.01.2022 11:16
    +3
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 10:49
    Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат, что он весь карантин в Сербии прокуролесил на людных мероприятиях, где присутствовал даже без маски. Идиот
    А интернету суд доверяет с каких пор?
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 10.01.2022 11:03
    +3
    NM16071, 10.01.2022 10:53
    Ну так ніхто і не сумнівається. що він ідіот, але як в часі суду не можна було перевріити інформацію. Виглядає, що і судді в Австралії ідіоти.
    Сейчас и правительство Австралии может выглядеть полными идиотами, получается они сейчас признают некомпетентность своего суда, вообщем я за попкорном
    Ссылка
    vittroy
    online
    vittroy, 10.01.2022 11:17
    +1
    15xvulun, 10.01.2022 11:06
    ОСЬ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З ВАКЦИНОДИКТАТУРОЮ! УЯВІТЬ, ЯКЩО ТАК МОЖУТЬ ПОСТУПАТИ ІЗ ДУЖЕ ВІДОМОЮ ВІДОМОЮ ЛЮДИНОЮ, ЯКА 9 РАЗІВ ВИГРАВАЛА ЇХНІЙ ЧЕМПІОНТА, ТО ЩО ГОВОРИТИ ПРО ЗВИЧАЙНИХ ЛЮДЕЙ!
    ГІРШОЇ ДИКТАТУРИ СВІТ НЕ ЗНАВ - ВСІХ АБО НА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УКОЛУ, АБО ЗГНОЇТИ, ЗНИЩИТИ!
    👍👍👍👍👍
    Ссылка
    Odin
    Odin, 10.01.2022 11:12
    +1
    15xvulun, 10.01.2022 11:06
    ОСЬ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З ВАКЦИНОДИКТАТУРОЮ! УЯВІТЬ, ЯКЩО ТАК МОЖУТЬ ПОСТУПАТИ ІЗ ДУЖЕ ВІДОМОЮ ВІДОМОЮ ЛЮДИНОЮ, ЯКА 9 РАЗІВ ВИГРАВАЛА ЇХНІЙ ЧЕМПІОНТА, ТО ЩО ГОВОРИТИ ПРО ЗВИЧАЙНИХ ЛЮДЕЙ!
    ГІРШОЇ ДИКТАТУРИ СВІТ НЕ ЗНАВ - ВСІХ АБО НА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УКОЛУ, АБО ЗГНОЇТИ, ЗНИЩИТИ!
    А обязательно орать? Или вы просто не в курсе где на вашем гаджете капс выключить? Ох уж эти борцуны с «диктатурой»
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 10.01.2022 12:25
    0
    Как прочитал на другом ресурсе, теперь только министр иммиграции своим личным решением может депортировать, но как это будет теперь нелепо, засыт
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.01.2022 12:02 (изменен)
    0
    сергей богданов, 10.01.2022 11:57
    Лохонулись это их проблемы правильно? Так пусть теперь дадут ему сыграть и закроют эту клоунаду
    По сути должны, но это не факт. Они своих жителей по спискам домой пускали , а тут вдруг оказалось, что с легкостью выдали визу известной персоне . И простые жители задуматься могут.....
    Но таких как Джокович там тысячи актеров, артистов, бизнесменов мне кажется...
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.01.2022 11:39
    0
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 11:30
    Ну и что непонятного? Человека отпустили, он уже обрадовался, но журналисты сразу раскопали, что его аргументы - липа. Общественный резонанс поднялся, который власти не могут игнорировать.
    --
    Немецкий журналист Симон Харинг резюмировал: «Виза может быть отменена, если присутствие ее обладателя создает опасность для здоровья австралийцев. Наверное, это применимо в случае, когда кто-то намеренно игнорирует изоляцию, как это делал Новак Джокович после своего якобы положительного теста».
    В письменных показаниях суду Джокович сообщил, что 16 декабря ему поставили диагноз. Это значит, что 17 и 18 он должен был изолироваться.
    Я ниже написал свои соображения по этому вопросу.
    И еще раз повторю.
    В первом случае лохонулись именно власти Австралии выдав визу с медотводом.
    А дальше этот цирк непонятно к каким фактам еще приведет.
    Но точно на месте Джоковича я бы попросил правительство озвучить количество людей, которых пустили по таким медотводам. И поверьте, окажется , что были и более злостные случаи. Но не резонансные.
    А дальше , что будет происходить, это уже цирк с обеих сторон.
    И я не против прививок, я просто за последовательность
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.01.2022 11:34
    0
    D.Lanskoy, 10.01.2022 11:29
    Интернет - медиасреда. Ей не нужно доверять или не доверять, просто нужно проверить факты из интернета - фото и видеоматериалы, доказывающие то, что в указанные сроки Джокович не соблюдал карантин. Как только факты были установлены и подтвердились, суд может отменить предыдущее решение и снова депортировать Джоковича.
    Ну мы же прекрасно понимаем, что факт размещения поста 17 декабря не говорит о том, что событие случилось 17 декабря. Да и вообще проверить и доказать в течение недели факты, которые происходили в Сербии суд не сможет.
    Я просто не понимаю людей, которые интернету так слепо верят. Другое дело если очень хочется, то конечно.
    Вот если бы действительно так было, то Супрягу и Мудри ка уже продали бы, Жерсон был в Салернитане, а Миколенко в Роме.Но все по другому вышло.
    Как то так
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 10.01.2022 11:32
    0
    D.Lanskoy, 10.01.2022 11:29
    Интернет - медиасреда. Ей не нужно доверять или не доверять, просто нужно проверить факты из интернета - фото и видеоматериалы, доказывающие то, что в указанные сроки Джокович не соблюдал карантин. Как только факты были установлены и подтвердились, суд может отменить предыдущее решение и снова депортировать Джоковича.
    На мой взгляд главным должны быть официальные документы о подтвержденным коронавирусе
    Ссылка
    NM16071
    NM16071, 10.01.2022 10:53
    0
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 10:49
    Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат, что он весь карантин в Сербии прокуролесил на людных мероприятиях, где присутствовал даже без маски. Идиот
    Ну так ніхто і не сумнівається. що він ідіот, але як в часі суду не можна було перевріити інформацію. Виглядає, що і судді в Австралії ідіоти.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 10:49
    0
    Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат, что он весь карантин в Сербии прокуролесил на людных мероприятиях, где присутствовал даже без маски. Идиот
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 10.01.2022 12:01
    -1
    Почему бы не поступить просто,тест на антитела и тогда ясно куда Джоковичу(сюда или туда).
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 10.01.2022 11:57
    -1
    avk2307, 10.01.2022 11:39
    Я ниже написал свои соображения по этому вопросу.
    И еще раз повторю.
    В первом случае лохонулись именно власти Австралии выдав визу с медотводом.
    А дальше этот цирк непонятно к каким фактам еще приведет.
    Но точно на месте Джоковича я бы попросил правительство озвучить количество людей, которых пустили по таким медотводам. И поверьте, окажется , что были и более злостные случаи. Но не резонансные.
    А дальше , что будет происходить, это уже цирк с обеих сторон.
    И я не против прививок, я просто за последовательность
    Лохонулись это их проблемы правильно? Так пусть теперь дадут ему сыграть и закроют эту клоунаду
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.01.2022 11:54
    -1
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 11:48
    Отвечу комментом с другого ресурса:
    Не, ну это явно таможенники Австралии виноваты. Или организаторы АО. Ещё АТР точно виновата. И англосаксонский мир. Они все вчетвером дружно собрались и под пытками заставили Джоковича начать врать и мошенничать. Да, всё было именно так
    Таможенники вообще ни причём в этом случае , у них другая функция в государстве.
    Организаторы скорее всего и окажутся виноватыми.
    А по сути виноват, конкретный чиновник, который выдал визу с медотводом и не проверил факты.(если действительно есть таковые, может их и нет, просто новая версия. До этого же он был антиваксером)
    Но точно не из интернета слухам будут верить и комментариям журналистов
    Ссылка
    15xvulun
    online
    15xvulun, 10.01.2022 11:06
    -1
    ОСЬ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З ВАКЦИНОДИКТАТУРОЮ! УЯВІТЬ, ЯКЩО ТАК МОЖУТЬ ПОСТУПАТИ ІЗ ДУЖЕ ВІДОМОЮ ВІДОМОЮ ЛЮДИНОЮ, ЯКА 9 РАЗІВ ВИГРАВАЛА ЇХНІЙ ЧЕМПІОНТА, ТО ЩО ГОВОРИТИ ПРО ЗВИЧАЙНИХ ЛЮДЕЙ!
    ГІРШОЇ ДИКТАТУРИ СВІТ НЕ ЗНАВ - ВСІХ АБО НА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УКОЛУ, АБО ЗГНОЇТИ, ЗНИЩИТИ!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 11:48
    -3
    avk2307, 10.01.2022 11:39
    Я ниже написал свои соображения по этому вопросу.
    И еще раз повторю.
    В первом случае лохонулись именно власти Австралии выдав визу с медотводом.
    А дальше этот цирк непонятно к каким фактам еще приведет.
    Но точно на месте Джоковича я бы попросил правительство озвучить количество людей, которых пустили по таким медотводам. И поверьте, окажется , что были и более злостные случаи. Но не резонансные.
    А дальше , что будет происходить, это уже цирк с обеих сторон.
    И я не против прививок, я просто за последовательность
    Отвечу комментом с другого ресурса:
    Не, ну это явно таможенники Австралии виноваты. Или организаторы АО. Ещё АТР точно виновата. И англосаксонский мир. Они все вчетвером дружно собрались и под пытками заставили Джоковича начать врать и мошенничать. Да, всё было именно так
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 11:30
    -3
    avk2307, 10.01.2022 11:24
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 10:49+1
    Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат.
    Ну и что непонятного? Человека отпустили, он уже обрадовался, но журналисты сразу раскопали, что его аргументы - липа. Общественный резонанс поднялся, который власти не могут игнорировать.
    --
    Немецкий журналист Симон Харинг резюмировал: «Виза может быть отменена, если присутствие ее обладателя создает опасность для здоровья австралийцев. Наверное, это применимо в случае, когда кто-то намеренно игнорирует изоляцию, как это делал Новак Джокович после своего якобы положительного теста».
    В письменных показаниях суду Джокович сообщил, что 16 декабря ему поставили диагноз. Это значит, что 17 и 18 он должен был изолироваться.
    Ссылка
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