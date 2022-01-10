Что происходит? Джоковича снова могут арестовать в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович вновь арестован в Австралии. Об этом сообщает журналистка Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста.
Отмечается, что власть Австралии пытается депортировать Джоковича со страны.
Позже журналист Пол Саккаи сообщил, что правительство Австралии опровергло информацию об аресте теннисиста.
Отмечается, что министр иммиграции Австралии решает, аннулировать ли визу Джоковича повторно.
Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации. Его должны были выпустить из отеля в Мельбурне.
Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
.@DjokerNole under arrest!!!!!!!!!!— Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022
Источник — Sport.ua
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Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат.
Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат.
Сначала отменили визу ,которую дали сами же.
А потом не доверяют своему суду.
ГІРШОЇ ДИКТАТУРИ СВІТ НЕ ЗНАВ - ВСІХ АБО НА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УКОЛУ, АБО ЗГНОЇТИ, ЗНИЩИТИ!
ГІРШОЇ ДИКТАТУРИ СВІТ НЕ ЗНАВ - ВСІХ АБО НА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УКОЛУ, АБО ЗГНОЇТИ, ЗНИЩИТИ!
Но таких как Джокович там тысячи актеров, артистов, бизнесменов мне кажется...
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Немецкий журналист Симон Харинг резюмировал: «Виза может быть отменена, если присутствие ее обладателя создает опасность для здоровья австралийцев. Наверное, это применимо в случае, когда кто-то намеренно игнорирует изоляцию, как это делал Новак Джокович после своего якобы положительного теста».
В письменных показаниях суду Джокович сообщил, что 16 декабря ему поставили диагноз. Это значит, что 17 и 18 он должен был изолироваться.
И еще раз повторю.
В первом случае лохонулись именно власти Австралии выдав визу с медотводом.
А дальше этот цирк непонятно к каким фактам еще приведет.
Но точно на месте Джоковича я бы попросил правительство озвучить количество людей, которых пустили по таким медотводам. И поверьте, окажется , что были и более злостные случаи. Но не резонансные.
А дальше , что будет происходить, это уже цирк с обеих сторон.
И я не против прививок, я просто за последовательность
Я просто не понимаю людей, которые интернету так слепо верят. Другое дело если очень хочется, то конечно.
Вот если бы действительно так было, то Супрягу и Мудри ка уже продали бы, Жерсон был в Салернитане, а Миколенко в Роме.Но все по другому вышло.
Как то так
И еще раз повторю.
В первом случае лохонулись именно власти Австралии выдав визу с медотводом.
А дальше этот цирк непонятно к каким фактам еще приведет.
Но точно на месте Джоковича я бы попросил правительство озвучить количество людей, которых пустили по таким медотводам. И поверьте, окажется , что были и более злостные случаи. Но не резонансные.
А дальше , что будет происходить, это уже цирк с обеих сторон.
И я не против прививок, я просто за последовательность
Не, ну это явно таможенники Австралии виноваты. Или организаторы АО. Ещё АТР точно виновата. И англосаксонский мир. Они все вчетвером дружно собрались и под пытками заставили Джоковича начать врать и мошенничать. Да, всё было именно так
Организаторы скорее всего и окажутся виноватыми.
А по сути виноват, конкретный чиновник, который выдал визу с медотводом и не проверил факты.(если действительно есть таковые, может их и нет, просто новая версия. До этого же он был антиваксером)
Но точно не из интернета слухам будут верить и комментариям журналистов
ГІРШОЇ ДИКТАТУРИ СВІТ НЕ ЗНАВ - ВСІХ АБО НА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УКОЛУ, АБО ЗГНОЇТИ, ЗНИЩИТИ!
И еще раз повторю.
В первом случае лохонулись именно власти Австралии выдав визу с медотводом.
А дальше этот цирк непонятно к каким фактам еще приведет.
Но точно на месте Джоковича я бы попросил правительство озвучить количество людей, которых пустили по таким медотводам. И поверьте, окажется , что были и более злостные случаи. Но не резонансные.
А дальше , что будет происходить, это уже цирк с обеих сторон.
И я не против прививок, я просто за последовательность
Не, ну это явно таможенники Австралии виноваты. Или организаторы АО. Ещё АТР точно виновата. И англосаксонский мир. Они все вчетвером дружно собрались и под пытками заставили Джоковича начать врать и мошенничать. Да, всё было именно так
Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат.
--
Немецкий журналист Симон Харинг резюмировал: «Виза может быть отменена, если присутствие ее обладателя создает опасность для здоровья австралийцев. Наверное, это применимо в случае, когда кто-то намеренно игнорирует изоляцию, как это делал Новак Джокович после своего якобы положительного теста».
В письменных показаниях суду Джокович сообщил, что 16 декабря ему поставили диагноз. Это значит, что 17 и 18 он должен был изолироваться.
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