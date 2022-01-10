Без Месси, но с Мбаппе. Лион и ПСЖ разошлись миром во Франции

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лион» сыграл вничью с «ПСЖ».
На 8-й минуте у хозяев отличился Лукас Пакета. Тило Керер сравнял счет на 76-й минуте.
Форвард парижан Лионель Месси пропускал матч, так как еще не восстановился после коронавирусной болезни.
«ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1, набрав 47 очков.
Лига 1. 20-й тур
Лион – ПСЖ – 1:1
Голы: Лукас Пакета, 8 – Тило Керер, 76.
ГОЛ! 1:0. Лукас Пакета, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Тило Керер, 76 мин.
Брест – Ницца – 0:3
Клермон – Реймс – 0:0
Мец – Страсбур – 0:2
Нант – Монако – 0:0
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Тило Керер (ПСЖ).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Лион).
Источник — Sport.ua
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