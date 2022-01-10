20-й тур
Лион
1 : 1
ПСЖ
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Без Месси, но с Мбаппе. Лион и ПСЖ разошлись миром во Франции

У хозяев поля отличился Лукас Пакета, а Тило Керер сравнял счет

  • 10.01.2022 00:40
  • 83 просмотра
  • 0 комментариев
Без Месси, но с Мбаппе. Лион и ПСЖ разошлись миром во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лион» сыграл вничью с «ПСЖ».

На 8-й минуте у хозяев отличился Лукас Пакета. Тило Керер сравнял счет на 76-й минуте.

Форвард парижан Лионель Месси пропускал матч, так как еще не восстановился после коронавирусной болезни.

«ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1, набрав 47 очков.

Лига 1. 20-й тур

Лион – ПСЖ – 1:1

Голы: Лукас Пакета, 8 – Тило Керер, 76.

ГОЛ! 1:0. Лукас Пакета, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Тило Керер, 76 мин.

Брест – Ницца – 0:3

Клермон – Реймс – 0:0

Мец – Страсбур – 0:2

Нант – Монако – 0:0

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Тило Керер (ПСЖ).
8' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Лион).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности