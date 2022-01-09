Лион – ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 20-го тура французской Лиги 1 «Лион» – «ПСЖ».

«В первом круге этого сезона Лиги 1 парижане на своем поле выиграли у лионцев со счетом 2:1. В турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» с 24 очками идет на 13 месте. «ПСЖ» с 46 баллами в активе уверенно лидирует в Лиге 1.

В своей истории команды встречались между собой 89 раз. «Лион» победил в 26 поединках, «ПСЖ» взял верх в 37 встречах, еще 26 матчей завершились вничью.

Этот матч будет непростым испытанием для суперкоманды из Франции ПСЖ. Но, думаю, что на выезде парижане точно не проиграют «Лиону». Поставлю на то, что ПСЖ добьется победы в этом поединке», - сказал Бартулович.

Матч «Лион» – «ПСЖ» состоится 9-го января. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».