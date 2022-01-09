The Liverpool Echo – о дебюте Миколенко: «Отличное выступление с изюминкой»

Авторитетное издание The Liverpool Echo оценило дебют украинца Виталия Миколенко в составе «Эвертона».



«Это было отличное выступление игрока сборной Украины. Изюминкой его выступления, безусловно, стало важное спасение на линии ворот в первом тайме, когда счет на тот момент был 2:1.



Очевидно, что Миколенко потребуется время, чтобы адаптироваться к новому окружению. Он все еще молодой игрок, переезжает в новую страну и новую систему с «Эвертоном», и Бенитес прав, пытаясь ослабить давление на нового игрока любым возможным способом.



Это был важный первый шаг для Миколенко, и, надеюсь, он сможет развить его в ближайшие недели и месяцы», – написал репортер издания Адам Джонс.

Отметим, что 22-летний защитник провел 120 минут в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).