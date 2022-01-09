The Liverpool Echo – о дебюте Миколенко: «Отличное выступление с изюминкой»

Ливерпульская пресса считает, что украинец будет прогрессировать

  • 09.01.2022 17:50
  • 1907 просмотров
  • 8 комментариев
The Liverpool Echo – о дебюте Миколенко: «Отличное выступление с изюминкой»
© ФК Эвертон

Авторитетное издание The Liverpool Echo оценило дебют украинца Виталия Миколенко в составе «Эвертона».
 
«Это было отличное выступление игрока сборной Украины. Изюминкой его выступления, безусловно, стало важное спасение на линии ворот в первом тайме, когда счет на тот момент был 2:1.
 
Очевидно, что Миколенко потребуется время, чтобы адаптироваться к новому окружению. Он все еще молодой игрок, переезжает в новую страну и новую систему с «Эвертоном», и Бенитес прав, пытаясь ослабить давление на нового игрока любым возможным способом.
 
Это был важный первый шаг для Миколенко, и, надеюсь, он сможет развить его в ближайшие недели и месяцы», – написал репортер издания Адам Джонс.

Отметим, что 22-летний защитник провел 120 минут в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).

Источник — ФК Эвертон

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 09.01.2022 18:10
    +4
    Приємно за Миколенко
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 09.01.2022 18:15
    +2
    Хоакин Гусман Лоэра., 09.01.2022 18:14
    Обидно, досадно, но ладно.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 09.01.2022 18:17
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра., 09.01.2022 18:15
    Малиновский сегодня уже забил+ ассист
    А Миколенко вчера на первой минуте дал забить
    Ну ты сравнил, Руслан это топ игрок, это разные уровни, Виталий это средний игрок.
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 09.01.2022 18:30
    0
    Face Control, 09.01.2022 18:17
    Ну ты сравнил, Руслан это топ игрок, это разные уровни, Виталий это средний игрок.
    Два дауна переписуються між собою....ведуть якусь дискусію....хто кращий....о, так ти правий....та ні той кращий....😂😂😂😂 недолугі задроти
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
    Владислав Антонов, 09.01.2022 18:29
    0
    Віталію всі карти в руки. Якщо не тупитиме, то гратиме постійно. Прогресувати ще є куди. А от сам Евертон, на жаль, приречений на непопадання в єврокубки.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 09.01.2022 18:15 (изменен)
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Малиновский сегодня уже забил+ ассист
    А Миколенко вчера на первой минуте дал забить
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 09.01.2022 18:14
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 09.01.2022 18:13
    Он получил худшую оценку в команде согласно InStat Index. Это о многом говорит.
    ——————————————
    Чуток обидно.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 09.01.2022 18:13
    -2
    Он получил худшую оценку в команде согласно InStat Index. Это о многом говорит.
    ——————————————
    Чуток обидно.
    Ссылка
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