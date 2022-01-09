The Liverpool Echo – о дебюте Миколенко: «Отличное выступление с изюминкой»

Авторитетное издание The Liverpool Echo оценило дебют украинца Виталия Миколенко в составе «Эвертона».
«Это было отличное выступление игрока сборной Украины. Изюминкой его выступления, безусловно, стало важное спасение на линии ворот в первом тайме, когда счет на тот момент был 2:1.
Очевидно, что Миколенко потребуется время, чтобы адаптироваться к новому окружению. Он все еще молодой игрок, переезжает в новую страну и новую систему с «Эвертоном», и Бенитес прав, пытаясь ослабить давление на нового игрока любым возможным способом.
Это был важный первый шаг для Миколенко, и, надеюсь, он сможет развить его в ближайшие недели и месяцы», – написал репортер издания Адам Джонс.
Отметим, что 22-летний защитник провел 120 минут в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).
Источник — ФК Эвертон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А Миколенко вчера на первой минуте дал забить
А Миколенко вчера на первой минуте дал забить
——————————————
Чуток обидно.
——————————————
Чуток обидно.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.