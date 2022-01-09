Хорошо, или даже отлично. Как Миколенко дебютировал за Эвертон

Вчера вечером 22-летний украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, который только недавно стал игроком английского клуба, провел дебютный поединок за «ирисок». Соперником подопечных Рафаэля Бенитеса в третьем раунде Кубка Англии стал «Халл Сити». Нужно понимать, что нынешние «тигры» - это одна из худших команд Чемпионшипа, которая до матча с «Эвертоном» не могла выиграть на протяжении четырех матчей кряду. Поэтому фаворит поединка был очевиден, и им являлась новая команда Миколенко.

На матч с «Халлом» Бенитес избрал номинальную расстановку 5-4-1, в которой Миколенко отводилась роль на левом фланге, однако без особого акцента на атакующую работу. Главный тренер «Эвертона» не видит необходимости для своих фланговых защитников уделять много времени атакам. Его куда больше заботит качество именно оборонительной работы, из-за чего между Бенитесом и некогда ключевым левым фулбеком «Эвертона» Люкой Динем возник конфликт, который и привел к покупке «ирисками» Миколенко и, очевидно, закончится продажей французского легионера уже в январе.

Поэтому неудивительно, что основную работу Миколенко в матче против «Халла» выполнил с акцентом на оборону. В частности, за 132 минуты чистого игрового времени (командам пришлось проводить дополнительные полчаса для выявления победителя, коим не без труда, но все-таки оказался «Эвертон» - 3:2) украинец не совершил ни одного забега с мячом, ни единой обводки и лишь однажды коснулся мяча в штрафной площади соперника.

Даже тепловая карта Миколенко против «Халла» демонстрирует, что украинец был сосредоточен, прежде всего, на работе в обороне. Очевидно, это была тренерская установка, так как Бенитес в последние дни активно вел персональные беседы с новичком команды, пытаясь как можно быстрее донести до него свое видение футбола.

Тепловая карта Миколенко в матче против Халл Сити

Начался матч для Миколенко, мягко говоря, неудачно. Уже на 1-й минуте «Эвертон» оказался в положении проигрывающей стороны, когда сперва нарушил правила на фланге, а затем после подачи штрафного не смог опередить оппонента, и тот открыл счет. Впрочем, чересчур критиковать украинца за эпизод с пропущенным мячом вряд ли стоит, потому как для этого нужно понимать, кто и какие функции из футболистов «Эвертона» должен был выполнять в собственной штрафной, и не забывать, что если бы не Майкл Кин, то ряд атакующих игроков вообще мог бы оказаться в положении вне игры, а так стройность оборонительных построений «ирисок» была нарушена 28-летним англичанином.

Следующее действие, когда Миколенко оказался в эпицентре внимания произошло на 33-й минуте матча. К тому моменту «ириски» уже успели забить два мяча оппоненту, и вели в счете 2:1, однако неудачная игра на выходе их вратаря Беговича едва не стоила команде Бенитеса второго пропущенного мяча. Именно Миколенко оказался в нужном месте и в нужное время, вынеся мяч фактически из пустых ворот после тычка Джейкоба Гривза.

В конце первого тайма Миколенко схлопотал еще и желтую карточку. По сути, это был лишь второй его фол в поединке, но арбитр счел это достаточным для того, чтобы наградить украинца «горчичником». Само нарушение, безусловно, имело место быть, но, откровенно говоря, не тянуло на предупреждение, поэтому особых претензий к украинцу по данному эпизоду быть не может, ведь футбола без фолов не бывает.

Во втором тайме, а также в экстра-таймах Миколенко еще реже ходил вперед. Фактически за этот период в его активе оказалось только 8 действий на половине поля соперника, из которых удачными выдались 4. Откровенно «хромала» у украинца точность передач – всего за матч на счету Виталия оказалось 42 паса, а точными выдались только 30, или 71%. Например, у партнера Миколенко по правому флангу Джонджо Кенни точность передач составила 84%.

Справедливости ради, Миколенко, в отличие от Кенни, был куда более активен с точки зрения командных действий. В частности, украинец вошел в топ-5 связок «Эвертона» в этом матче, причем дважды – с Годфри они выполнили друг другу 18 передач, а с Греем – 11.

Топ-5 связок Эвертона в матче против Халл Сити

Вообще взаимодействие на левом фланге с автором первого мяча «Эвертона» в этом матче Демараем Греем выдалось для Миколенко довольно продуктивным. Украинец отдал на партнера 9 передач, и этот его показатель оказался лучшим в стане «ирисок» по числу пасов вперед. А еще на счету украинца 4 паса с продвижением мяча, что оказалось вторым показателем для «Эвертона» после Майкла Кина, который выполнил 5 таких передач.

Но мы прекрасно понимаем, что куда важнее нынешнюю игру Миколенко оценивать с точки зрения надежности и работоспособности в обороне. Всего за матч на счету украинца оказалось 20 единоборств, и это восьмой показатель в его команде. Однако здесь важно понимать, что основная масса дуэлей у игроков «ирисок» происходила в атаке, а там Виталий отличился лишь 1 единоборством (проигранным).

А вот с точки зрения единоборств в обороне статистика Миколенко выглядит совершенно иным образом. Здесь украинец первый наряду с Шеймусом Коулменом – в активе обоих по 13 дуэлей в обороне. Что правда, ирландец превзошел украинца по числу выигранных дуэлей – 69% против 38%. А еще Миколенко стал безоговорочным лидером «Эвертона» по числу выполненных в матче перехватов. Его показатель в 14 таких действий вдвое превзошел аналогичные цифры Годфри и Аллана, которые разделили 2-3 места в команде, совершив по 7 перехватов каждый.

Если добавить к последнему 13 отборов и подборов мяча, которые позволили Миколенко стать третьим в этом компоненте среди товарищей по команде (после Аллана и Коулмена), то в целом можно констатировать, что украинец справился с задачей, которую ставил перед ним тренерский штаб Бенитеса. Неслучайно испанский наставник после матча высоко оценил работу Виталия, заявив, что тот выдал отличный матч, особенно с учетом отсутствия тренировок на протяжении 15 дней.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Впрочем, оценку «отлично» можно поставить Миколенко за матч против «Халла» лишь с натяжкой. Украинец заметно нервничал, позиционно ошибался, частенько выглядел нерешительным, и уж совсем мало подключался к атакующей работе, хотя в соперниках у «Эвертона» был один из аутсайдеров Чемпионшипа. Однако Бенитес, лестно отзываясь о дебюте Миколенко, справедливо учел, что тот в его команде находится всего несколько дней, а потому спрашивать сейчас с украинца с максимальной строгостью вряд ли стоит.

Виталию еще предстоит многое подтянуть в своей игре, чтобы быть по-настоящему полезным «Эвертону». Впереди у «ирисок» ряд напряженных и ответственных матчей. В частности, в ближайшее время подопечным Бенитеса предстоит в рамках Премьер-лиги сыграть против «Норвича», «Ньюкасла» и «Лидса», дела которых в турнирной таблице также идут неважно. И максимум очков в этих встречах помогут «ирискам» существенно поправить свое положение, а Бенитеса немного разгрузить от потока критики.

Что касается Миколенко, то за его ближайшее будущее переживать вряд ли стоит. В случае ухода Диня, Бенитесу действительно не остается ничего иного, кроме как наигрывать основным левым фулбеком команды украинца. Главное, что испанец, похоже, верит в возможности Виталия, и готов помогать ему адаптироваться и почувствовать себя в команде своим как можно быстрее. Другой вопрос, насколько Миколенко быстро окажется способен выучить язык и обеспечить выполнение требований главного тренера… Но в первом матче для украинца все прошло весьма хорошо, или даже отлично, если полагаться на оценку Бенитеса, которая в аспекте перспектив Миколенко имеет куда больший вес, чем вся статистика и отзывы экспертов вместе взятые.