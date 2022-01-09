Источник: Черноморец подпишет двух вратарей и защитника

Одесский «Черноморец» может пополнить свой состав двумя опытными вратарями и защитником.

Речь идет о экс-голкипере «Днепра-1» и «Десны» Евгении Пасте, экс-вратаре «Ингульца» и «Волыни» Владимире Крынском и правом защитнике Артеме Сухоцком.

Сообщается, что все трое уже присоединились к тренировкам с командой Григорчука, которая в субботу вышла из отпуска.

Ранее сообщалось, что состав «Черноморца» могут пополнить Николай Морозюк и Сергей Болбат.