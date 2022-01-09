Источник: Черноморец подпишет двух вратарей и защитника

Одесский клуб продолжает искать усиление состава

  • 09.01.2022 03:18
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Источник: Черноморец подпишет двух вратарей и защитника
© ФК Десна. Евгений Паст

Одесский «Черноморец» может пополнить свой состав двумя опытными вратарями и защитником.

Речь идет о экс-голкипере «Днепра-1» и «Десны» Евгении Пасте, экс-вратаре «Ингульца» и «Волыни» Владимире Крынском и правом защитнике Артеме Сухоцком.

Сообщается, что все трое уже присоединились к тренировкам с командой Григорчука, которая в субботу вышла из отпуска.

Ранее сообщалось, что состав «Черноморца» могут пополнить Николай Морозюк и Сергей Болбат.

Источник — Footboom

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