Источник: Николай Морозюк продолжит карьеру в Черноморце

Также одесситы подпишут и Ореста Кузика

  • 08.01.2022 21:59
  • 1378 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Николай Морозюк продолжит карьеру в Черноморце
© ФК Динамо Киев. Николай Морозюк

Одесский «Черноморец» подпишет двух известных украинских футболистов.
 
Николай Морозюк и Орест Кузык продолжат карьеру в составе «моряков». Об этом сообщает известный украинский журналист Роман Бебех.
 
Отметим, что Морозюк с июля 2021-го находится без клуба, Кузык сейчас является игроком львовского «Руха».
 
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Источник — Бомбардир

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 08.01.2022 22:14
    0
    Скоро на всех сайтах: Приключения Иришки Морозюк в Одессе! Ждём
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 08.01.2022 22:17
    -1
    romanchik.8409, 08.01.2022 22:14
    Скоро на всех сайтах: Приключения Иришки Морозюк в Одессе! Ждём
    Одесских болельщиков ждет целое шоу. А там и кенты подтянутся.
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