Источник: Николай Морозюк продолжит карьеру в Черноморце

Одесский «Черноморец» подпишет двух известных украинских футболистов.



Николай Морозюк и Орест Кузык продолжат карьеру в составе «моряков». Об этом сообщает известный украинский журналист Роман Бебех.



Отметим, что Морозюк с июля 2021-го находится без клуба, Кузык сейчас является игроком львовского «Руха».



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