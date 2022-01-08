Источник: Николай Морозюк продолжит карьеру в Черноморце

Одесский «Черноморец» подпишет двух известных украинских футболистов.
Николай Морозюк и Орест Кузык продолжат карьеру в составе «моряков». Об этом сообщает известный украинский журналист Роман Бебех.
Отметим, что Морозюк с июля 2021-го находится без клуба, Кузык сейчас является игроком львовского «Руха».
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Источник — Бомбардир
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