В поединке 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» упустила победу над «Гранадой», сыграв вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Пуэртас (Гранада).
|80'
|Гави (Барселона) получает красную карточку.
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Барселона).
Источник — Sport.ua
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