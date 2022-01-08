20-й тур
Леванте
2 : 0
Мальорка
08.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона в меньшинстве упустила победу в матче с Гранадой

«Леванте» и «Реал Сосьедад» одержали сухие победы

  • 08.01.2022 21:33
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Барселона в меньшинстве упустила победу в матче с Гранадой
© ФК Барселона

Состоялись три матча 20-го тура Ла Лиги.
 
«Барселона» на выезде не смогла переиграть «Гранаду», пропустив в меньшинстве после удаления Гави на 80-й минуте.
 
В других матчах победы одержали «Леванте» и «Реал Сосьедад».
 
Чемпионат Испании. 20-й тур

«Гранада» – «Барселона» – 1:1
Гол: 0:1 – 57 де Йонг, 1:1 – 89 Пуертас.

«Леванте» – «Мальорка» – 2:0
Голы: 1:0 – 47 Сольдадо, 2:0 – 90 Моралес.

«Реал Сосьедад» – «Сельта» – 1:0
Гол: 1:0 – 13 Ойарсабаль.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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