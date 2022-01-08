Барселона в меньшинстве упустила победу в матче с Гранадой

Состоялись три матча 20-го тура Ла Лиги.
«Барселона» на выезде не смогла переиграть «Гранаду», пропустив в меньшинстве после удаления Гави на 80-й минуте.
В других матчах победы одержали «Леванте» и «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании. 20-й тур
«Гранада» – «Барселона» – 1:1
Гол: 0:1 – 57 де Йонг, 1:1 – 89 Пуертас.
«Леванте» – «Мальорка» – 2:0
Голы: 1:0 – 47 Сольдадо, 2:0 – 90 Моралес.
«Реал Сосьедад» – «Сельта» – 1:0
Гол: 1:0 – 13 Ойарсабаль.
Источник — Sport.ua
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