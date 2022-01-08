8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Халл Сити» и «Эвертон» (3:2 д.в.).
Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон». В самом дебюте матча левый защитник проиграл воздух, и соперник забил гол. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку. Виталий провел на поле весь матч, включая дополнительное время.
Кубок Англии
1/32 финала, 8 января
Халл Сити – Эвертон – 2:3 (д.в.)
Голы: Смит, 1, Лонгман, 71 – Грей, 21, Гомеш, 31, Таунсенд, 99.
Видеообзор матча
Источник — Sport.ua
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