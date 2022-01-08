Халл Сити – Эвертон – 2:3 (д.в.) Дебют Миколенко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии, сыгранного 8 января

  • 08.01.2022 23:10
  • 1571 просмотр
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Халл Сити – Эвертон – 2:3 (д.в.) Дебют Миколенко. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Халл Сити» и «Эвертон» (3:2 д.в.).

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон». В самом дебюте матча левый защитник проиграл воздух, и соперник забил гол. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку. Виталий провел на поле весь матч, включая дополнительное время.

Кубок Англии

1/32 финала, 8 января

Халл Сити – Эвертон – 2:3 (д.в.)

Голы: Смит, 1, Лонгман, 71 – Грей, 21, Гомеш, 31, Таунсенд, 99.

Видеообзор матча

Источник — Sport.ua

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