ОФИЦИАЛЬНО. Перспективный нападающий Штурма стал игроком Дженоа

Келвин Йебоа усилил команду Андрея Шевченко

  • 08.01.2022 18:23
  • 2950 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Перспективный нападающий Штурма стал игроком Дженоа
© ФК Дженоа. Келвин Йебоа

Итальянский клуб «Дженоа» сообщил о еще одном зимнем новичке.
 
Команду Андрея Шевченко усилил итальянский футболист ганского происхождения Келвин Йебоа. Сумма трансфера не сообщается.
 
В текущем сезоне 21-летний нападающий «Штурма» сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач. 
 
Келвин является племянником известного в прошлом футболиста Тони Йебоа.

Ранее игроками «Дженоа» стали защитники «Брайтона» и «Янг Бойз».

Источник — ФК Дженоа

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 08.01.2022 18:27
    +3
    Теперь не будет повода для оправданий, что игроки не те.
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    roman75zpr
    roman75zpr, 08.01.2022 19:19
    +2
    С такой фамилией успех обеспечен...
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    andre_lui
    andre_lui, 08.01.2022 19:39
    0
    Вот и хорошо!
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    8number
    8number, 08.01.2022 19:15
    0
    anacreon, 08.01.2022 18:46
    Та купите уже Довбика, ну ))) Что Дженоа те 7-10 миллионов. Забивной же. Выгоните одного лимитчика.
    Бояри собі купи, пілюля
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    anacreon
    online
    anacreon, 08.01.2022 18:46
    -1
    Та купите уже Довбика, ну ))) Что Дженоа те 7-10 миллионов. Забивной же. Выгоните одного лимитчика.
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