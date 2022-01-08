ОФИЦИАЛЬНО. Перспективный нападающий Штурма стал игроком Дженоа

Итальянский клуб «Дженоа» сообщил о еще одном зимнем новичке.
Команду Андрея Шевченко усилил итальянский футболист ганского происхождения Келвин Йебоа. Сумма трансфера не сообщается.
В текущем сезоне 21-летний нападающий «Штурма» сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач.
Келвин является племянником известного в прошлом футболиста Тони Йебоа.
Ранее игроками «Дженоа» стали защитники «Брайтона» и «Янг Бойз».
Источник — ФК Дженоа
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