ОФИЦИАЛЬНО. 22-летний защитник Брайтона стал игроком Дженоа

Лео Эстигор подписал контракт с итальянским клубом

  • 05.01.2022 20:42
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ОФИЦИАЛЬНО. 22-летний защитник Брайтона стал игроком Дженоа
© ФК Дженоа. Лео Эстигор

Итальянский клуб «Дженоа» сообщил о еще одном зимнем приобретении.
 
Из «Брайтона» на правах полугодичной аренды в команду Андрея Шевченко перебрался центральный защитник Лео Эстигор.

Эстигор выступает за «Брайтон» с лета 2018 года после перехода из «Мольде» за €110 тысяч. В текущем сезоне Лео провел в аренде в составе «Сток Сити» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
 
Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость Эстигора составляет €3 миллиона.
 
Эстигор выступал за сборную Норвегии всех возрастов, начиная с U-16. В составе национальной пока не играл.

Ранее футбольный клуб «Дженоа» подписал защитника «Янг Бойз» Сильвана Хефти.

Источник — ФК Дженоа

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