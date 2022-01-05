ОФИЦИАЛЬНО. 22-летний защитник Брайтона стал игроком Дженоа

Итальянский клуб «Дженоа» сообщил о еще одном зимнем приобретении.



Из «Брайтона» на правах полугодичной аренды в команду Андрея Шевченко перебрался центральный защитник Лео Эстигор.

Эстигор выступает за «Брайтон» с лета 2018 года после перехода из «Мольде» за €110 тысяч. В текущем сезоне Лео провел в аренде в составе «Сток Сити» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.



Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость Эстигора составляет €3 миллиона.



Эстигор выступал за сборную Норвегии всех возрастов, начиная с U-16. В составе национальной пока не играл.

Ранее футбольный клуб «Дженоа» подписал защитника «Янг Бойз» Сильвана Хефти.