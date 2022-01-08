Рената ВОРАЧОВА: «Меня депортируют из-за Джоковича, но я желаю ему успеха»

81-я ракетка мира в паре Рената Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу после скандала с Новаком Джоковичем, рассказала, почему смирилась со своей депортацией после недели, проведенной в Австралии.



«Очевидно, что австралийская теннисная ассоциация ввела нас в заблуждение – это возмущает. Я хотела сосредоточиться на теннисе, а не визах и карантине. Странно - я тут уже неделю, сыграла матч, а потом они пришли...



Когда я приехала, мои документы внимательно изучили, но никаких проблем не было. Федеральная пограничная служба сразу меня пропустила, и я больше времени провела с чиновниками из Виктории, которые куда-то отправляли мои бумаги. Но потом меня без проблем пропустили.



Я не собираюсь бороться. Надеюсь, Джокович добьется успеха, но я не хочу тратить время на политическую войну, которая здесь идет. Из-за Джоковича федералы стали искать лазейку в протоколе штата Виктория. Теперь его юристы хотят найти лазейку в федеральных протоколах.



С одной стороны, я попала в эту ситуацию из-за Новака – и, кажется, я такая не одна. С другой стороны, я хочу, чтобы ему разрешили сыграть. Мы приехали заниматься спортом, а не участвовать в местных разборках.



Я не привилась, потому что была занята. Планировала сделать это после сезона, но, к сожалению, в этот момент заразилась. И у меня уже не было времени привиться. Так что я ничего не имею против вакцинации – в отличие от Джоковича. Наши случаи совершенно разные», – сказала Ворачова.