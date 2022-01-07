Джоковича и других подставили? Игроков обманули по поводу медотводов

По информации австралийских СМИ, Tennis Australia, которая занимается организацией турнира Australian Open, ввела игроков в заблуждение по поводу медотвода, позволяющего участвовать в соревновании без вакцинации.
7 декабря прошлого года игрокам сообщили, что медотвод получат те, кто переболел коронавирусом после 31 июля 2021 года.
Судя по всему, именно на этом основании Новак Джокович и ряд других теннисистов прибыли в Австралию, будучи уверенными, что их допустят к турниру без вакцинации.
При этом власти страны предупреждали Tennis Australia, что без вакцинации игроков все равно не пустят, но организация по какой-то причине проигнорировала эти данные и не донесла информацию до теннисистов, выдав им медотводы.
В итоге разгорелся скандал вокруг Джоковича, чью визу аннулировали. Серб подал в суд и пока остается в Австралии.
Источник — BBC
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Но то , что визу с медицинским отводом выдала Австралия это факт.
Потом испугались резонанса и отменили.
А теперь нашли крайних ...
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