Джоковича и других подставили? Игроков обманули по поводу медотводов

По информации австралийских СМИ, Tennis Australia, которая занимается организацией турнира Australian Open, ввела игроков в заблуждение по поводу медотвода, позволяющего участвовать в соревновании без вакцинации.

7 декабря прошлого года игрокам сообщили, что медотвод получат те, кто переболел коронавирусом после 31 июля 2021 года.

Судя по всему, именно на этом основании Новак Джокович и ряд других теннисистов прибыли в Австралию, будучи уверенными, что их допустят к турниру без вакцинации.

При этом власти страны предупреждали Tennis Australia, что без вакцинации игроков все равно не пустят, но организация по какой-то причине проигнорировала эти данные и не донесла информацию до теннисистов, выдав им медотводы.

В итоге разгорелся скандал вокруг Джоковича, чью визу аннулировали. Серб подал в суд и пока остается в Австралии.