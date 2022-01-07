Джоковича и других подставили? Игроков обманули по поводу медотводов

Теннисисты не получили всю необходимую информацию

  • 07.01.2022 15:49
  • 1723 просмотра
  • 5 комментариев
Джоковича и других подставили? Игроков обманули по поводу медотводов
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации австралийских СМИ, Tennis Australia, которая занимается организацией турнира Australian Open, ввела игроков в заблуждение по поводу медотвода, позволяющего участвовать в соревновании без вакцинации.

7 декабря прошлого года игрокам сообщили, что медотвод получат те, кто переболел коронавирусом после 31 июля 2021 года.

Судя по всему, именно на этом основании Новак Джокович и ряд других теннисистов прибыли в Австралию, будучи уверенными, что их допустят к турниру без вакцинации.

При этом власти страны предупреждали Tennis Australia, что без вакцинации игроков все равно не пустят, но организация по какой-то причине проигнорировала эти данные и не донесла информацию до теннисистов, выдав им медотводы.

В итоге разгорелся скандал вокруг Джоковича, чью визу аннулировали. Серб подал в суд и пока остается в Австралии.

Источник — BBC

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Roman Fedkiv
    Roman Fedkiv, 07.01.2022 16:25
    +2
    правильно делает что не прогибается . прививки это фейк , кто в теме тот поймет
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    znak51
    znak51, 07.01.2022 16:58
    +1
    Вакцмны - фейк, люди имеют по две дозы и все равно болеют. Нужно смотреть, кому это выгодно - а это огромные фарм компании, которые будут и дальше выпускать новые штаммы и всех садить на иглу, а барыши будут баснословные. А Новак никакой не антиваксер, он лишь сказал, что каждый должен иметь свободу выбора, но как известную личность, его решили показательно выпороть, чтобы другие покорно кололи и третью, и четвертую дозы и до бесконечности.
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    avk2307
    avk2307, 07.01.2022 17:03
    0
    Если по теме статьи, а именно по теме законности отмены визы, то как и предполагал нашли крайнего в лице организатора.
    Но то , что визу с медицинским отводом выдала Австралия это факт.
    Потом испугались резонанса и отменили.
    А теперь нашли крайних ...
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    ManUtd
    ManUtd, 07.01.2022 16:19
    0
    Антивакцинатору Джоковичу почаще нужно кричать "Don't look up" и ему скоро все цивилизованные страны анулируют визы.
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    Muskrat2
    Muskrat2, 07.01.2022 16:39
    -1
    антивасеры не должны жить... среди нормальных людей
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