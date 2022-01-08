Абсурд и угроза. Кубок Африки проведут в стране с уровнем вакцинации в 3%

Ситуация в Камеруне и на африканском континенте показывает абсурдность всей системы вакцинации

  • 08.01.2022 15:17
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Абсурд и угроза. Кубок Африки проведут в стране с уровнем вакцинации в 3%
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ближайшее воскресенье, 9 января, стартует 33-й розыгрыш Кубка африканских наций, страной-хозяйкой которого станет Камерун. Несмотря на то, что предыдущий континентальный чемпионат все-таки состоялся летом, когда в большинстве национальных чемпионатов мира воцаряется пауза, в 2022-м организаторы вновь решили вернуться к практике проведения турниров в январе. Это вызывает справедливые возмущения у многих европейских топ-клубов, которые по ходу процесса вынуждены отпускать своих африканских легионеров в национальные сборные, что абсолютно не стыкуется с графиком соревнований.

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Нельзя обходить вниманием и другой факт. Изначально проведение 33-го розыгрыша Кубка африканских наций планировалось на январь минувшего года, но из-за вспышки пандемии коронавируса турнир было решено отложить на 12 месяцев. Ожидалось, что это позволит стране-хозяйке и организаторам лучше подготовиться к максимально качественному проведению соревновательного процесса, но уже сейчас даже самый беглый анализ происходящего говорит об обратном – Кубок африканских наций может стать угрозой для всей системы мирового футбола и ярчайшим образом продемонстрирует «сильным мира сего» абсурдность существующей системы вакцинации против Covid-19.

Пожалуй, никого не удивить новостями о том, что в той или иной африканской стране не успели в полной степени подготовить спортивную инфраструктуру к намеченной дате, либо же возникли другие проблемы из категории форс-мажорных. Например, Камерун собирался провести еще Кубок африканских наций-2019, но из-за вспыхнувших в стране восстаний турнир был перенесен в Египет, а Камеруну обещан следующий розыгрыш.

Но к турниру 2022 года страна, находящаяся на западе центральной части Африки, подходит с другой не менее критичной проблемой – крайне низким уровнем вакцинации населения от Covid-19. На всем континенте этот вопрос вообще является невероятно болезненным, так как пока в экономически развитых странах вовсю запускают бустерные дозы, а также пытаются переубедить так называемых антивакцинаторов, в Африке банально не хватает вакцин даже для тех слоев населения, которые с радостью были бы готовы привиться. Логично, что самый бедный континент на планете, как всегда, является самым нуждающимся в помощи…

По данным портала ourworldindata.org, который предоставляет свежие данные по поводу уровня вакцинации в мире в целом, на континентах и каждой стране по отдельности, по состоянию на 5 января лишь 15% населения Африки получило вакцину от коронавируса. При этом, полностью иммунизированы оказались 9,5%, а еще 5,5% пока ограничились лишь первой дозой.

Эти цифры выглядят абсолютно несопоставимыми с тем, что происходит в ключевых европейских странах, а также в США. Например, в Испании вакцинированными считаются 85% населения, в Италии – 81%, во Франции – 79%, в Великобритании – 76%, в Германии и США – по 74%, а в среднем в мире показатель иммунизации от коронавируса равен 59%.

Из всех 24 стран, команды которых примут участие в 33-м розыгрыше Кубка африканских наций, наивысшим числом вакцинированных может похвастаться Марокко – 66%. Однако кроме этой страны есть еще лишь три (Тунис, Кабо-Верде и Коморские острова), где степень иммунизации населения превышает и без того не столь высокий показатель Украины, где вакцинированными от Covid-19 считаются 34% населения. О сравнении с ведущими экономиками мира даже речи вести не стоит…

Но самое удивительное другое – на последнем месте из всех 24 государств, национальные футбольные сборные которых будут определять сильнейшего на африканском континенте, находится… Камерун, который как раз и примет турнир в 2022 году! Здесь иммунизированы лишь 3,1% населения, и это настоящая катастрофа, о которой почему-то мало говорят накануне старта соревновательного процесса.

С учетом того, что во многих европейских странах ныне фиксируются пиковые показатели заболеваемости коронавирусом с самого начала пандемии, крайне небезопасным видится отъезд многих африканских легионеров европейских клубов на Кубок африканских наций в Камерун, где фактически не препятствуют распространению вируса. И это мы не касаемся темы болельщиков, чья миграция даже в пределах одной только Африки способна привести к неконтролируемой вспышке заболеваемости, от которой весь континент будет отходить очень долго и тяжело.

Кроме того, не стоит забывать, что последние штаммы Covid-19 пришли именно из Африки. В частности, это касается Омикрона, столь стремительно бушующего в Европе. Например, в весьма благополучной с точки зрения экономики и степени вакцинации населения Франции за последние семь дней, когда фиксируются рекордные показатели инфицирования, 80% заболевших приходятся на штамм Омикрон, а в Великобритании эти цифры еще более внушительные – 96% случаев. Напомним, что впервые новый штамм коронавирусной инфекции, получивший впоследствии название Омикрон и отличающийся большим числом мутаций в пепломерах, был выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года.

А буквально несколько дней назад австрийская газета Heute сообщила, что на юге Франции была обнаружена новая разновидность коронавирусной инфекции. Причем диагностировали ее у нескольких путешественников, прибывших из… Камеруна! Источник отметил, что у всех зараженных выявлена «атипичная комбинация мутаций». В частности, речь шла о 46 мутациях в данном варианте вируса, который все еще остается неисследованным, а от того и абсолютно непредсказуемым с точки зрения опасности и дальнейшей способности к распространению.

В этой связи поражает беспечность организаторов Кубка африканских наций, а также мирового сообщества, которое еще в марте 2020 года на примере с итальянским городом Бергамо столкнулось с тем, какими катастрофическими последствиями может обернуться проведение футбольных поединков с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Впрочем, богатые страны, как и всегда, чересчур озабочены собственными интересами, и им кажется, что тем самым они способны навсегда решить для себя проблему Covid-19, хотя в ООН все чаще звучат призывы не допускать перекосов с вакцинацией, когда где-то уже одобрили четвертую прививку в рамках иммунизации от коронавируса, а на целом континенте этот показатель не превышает 15%, причем в отдельных странах и вовсе равен абсолютно критическим 3%...

Что ж, ждем Кубка африканских наций с надеждой, что он не станет катализатором очередной волны коронавирусного кризиса для всего мира, а подарит всем поклонникам тамошнего футбола лишь положительные эмоции от качества игры и непредсказуемости результатов. Хотя, объективно, шансов на это не так и много и турнир, скорее, превратится в театр абсурда имени Covid-19…

Текст: meta.ua/sport

Юрий Штемберг, Sport.ua

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