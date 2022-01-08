Кубок Африки-2021: что, где, когда

Девятого января стартует Кубок Африки – 33-й по счету чемпионат континента. Несмотря на то, что до старта турнира – всего ничего, его проведение – все еще под вопросом. Конечно же, по причине эпидемии коронавируса: инфицированных игроков становится все больше, подготовительные планы команд страдают все больше, ведь эпидемиологическая ситуация и в Камеруне, да и в Африке в целом оставляет желать лучшего. И все же, будем надеяться, что КАН-2022, точнее, КАН-2021, таки состоится, ведь там есть за кем наблюдать.

Почему в 2022-м, а не в 2021-м?

Изначально Кубок Африканских Наций (именно так официально именуется турнир) должен был состояться в прошлом году. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Африки волевым решением исполкома Африканской конфедерации футбола сместили на год. Из-за этого решения может быть смещен и следующий КАН, который по идее должен состояться в 2023 году в Кот-д'Ивуаре (чемпионаты Африки проводятся через два года).

Место проведения

Главное футбольное состязание Африки примет Камерун. Интересно, что перенос турнира на январь 2022 года – не первое его смещение. Поначалу планировалось, что чемпионат континента пройдет летом 2021 года. Но как раз тогда в Камеруне – сезон дождей, и КАН сдвинули в сроках на конец прошлого года. Но вмешалась пандемия, и переносить пришлось еще раз.

Еще более интересно, точнее, показательно, что чемпионат Африки по футболу в 2021 году должен был принимать не Камерун, а Кот-д'Ивуар. Камерун должен был принимать минувший турнир – 2019 года. Но тогда нынешние хозяева чемпионата завалили подготовку, и в срочном порядке им нашли замену (Египет). Чтобы камерунцы не обиделись, им отдали следующий КАН, который должны были проводить ивуарийцы. Тем, в свою очередь, отдали Кубок Африки-2023. Вот такой вот закон Сансары.

Формат

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В данном случае – без неожиданностей. Формат Кубка Африканских Наций практически идентичен чемпионату Европы. В турнире участвуют 24 сборных, пробившиеся в финал через сито квалификационных матчей. Команды разбиты на шесть групп, по четыре национальные сборные в каждой. Групповой турнир пройдет с девятого по 20 января. В плей-офф, то есть в 1/8 финала, выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные среди команд, занявших третьи места. Игры на вылет начинаются с 23 января, и пройдут по классической системе. Финал запланирован на шестое февраля, в столице Камеруна – Яунде, на стадионе «Поль Бийя». А в целом будут задействованы пять камерунских городов и шесть стадионов.

Действующий чемпион

Титул сильнейшей сборной Африки будет отстаивать Алжир, ведомый атакующим полузащитником «Манчестер Сити» Риядом Марезом. В 2019 году, на футбольных полях Египта, алжирцы пробились в финал, где победили мощнейшую сборную Сенегала во главе со звездным нападающим «Ливерпуля» Садио Мане. Та победа для алжирцев стала второй в истории.

Фавориты

Действующий чемпион будет претендовать на победу и в этот раз, ведь команда у Алжира – боевая и ровная. Кстати, нынешний КАН – очень сбалансированный по подбору и команд, и исполнителей турнир. Букмекеры выделяют пятерку главных претендентов на титул. Кроме Алжира, в нее входят традиционно задающие тон на таких соревнованиях сборные Нигерии, Египта, Кот-д'Ивуара и Сенегала.

А вот хозяева турнира в этот раз в число претендентов на титул не входят. Несмотря на то, что Камерун пять раз в своей истории выигрывал чемпионат Африки, нынешнее поколение «неукротимых львов» не может похвастаться ни звездным составом, ни высокими амбициями. Во всяком случае, так считают всезнающие букмекеры. Хотя наверняка Венсан Абубакар против такой расхожей точки зрения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

А вот кто может похвастаться всем, чем угодно, так это сенегальцы. «Львы Теранги» доселе еще ни разу не выигрывали чемпионат континента. Хотя дважды в своей истории – в 2002-м и 2019-м – играли в финале. Однако сейчас сборная под руководством Алиу Сиссе – самая мощная и звездная. Однозначно. Сенегал – это ведь не только Садио Мане, а еще и Эдуард Менди, Калиду Кулибали и Абду Диалло. Такой россыпи звезд нет на данный момент ни в одной африканской сборной. И будет большой неожиданностью, если эта команда не сыграет в финале. Во всяком случае, сенегальские болельщики воспримут любой иной результат, как провал.

Несмотря на явный статус фаворита, которым щедро наделили сенегальцев, на нынешнем Кубке Африки будет еще одна сборная, стоящая особняком. Речь, как вы догадались, о сборной Египта. Такая честь «фараонам» выпала не столько потому, что они становились чемпионами Африки чаще других – семь раз (а с 2006 по 2010 годы выиграли три подряд турнира), а из-за магии имени. Имени Мохаммеда Салаха. Неудержимый форвард «Ливерпуля» - самый статусный и дорогостоящий игрок КАН (его трансферная стоимость – порядка ста миллионов евро). Возможно, с точки зрения баланса команда Карлуша Кейруша и уступает тому же Сенегалу, но фактор Салаха наверняка скажется при прочих равных условиях. Во всяком случае, именно Мо специалисты и букмекеры называют главным претендентом и на «Золотую бутсу» турнира, и на лавры лучшего футболиста.

Кто пропустит турнир

Кого-то не отпустил клуб, кого-то сразил коронавирус, кто-то поссорился с тренером, а кто-то отказался играть за свою сборную в пользу другой страны. В общем, некоторые известные футболисты на нынешнем Кубке Африки не сыграют. Как минимум старт турнира вынужден пропустить форвард сборной Габона Обамеянг, заразившийся «чумой 21 века». Из-за этой же болячки не сыграет в Камеруне нигерийский нападающий Осимхен. Не будет в Камеруне еще одного нигерийского сборника – Бонавентуре. Сенегалу не поможет Диатта, Марокко – Эль-Несири и Зиеш, Кот-д'Ивуару – Жервиньо.

Кто из европейских клубов пострадает из-за оттока африканских легионеров

Кто-кто, конечно же, АПЛ. В самой сильной лиге мира играет свыше сотни квалифицированных африканских футболиста. Они на виду и в клубах из Манчестера, и с Лондона. Не говоря уже о «Ливерпуле». Да что там говорить – лишь четыре английских клуба («Тоттенхэм», «Норвич», «Ньюкасл» и «Лидс») не имеют в своем составе участников КАН-2021.