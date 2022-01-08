ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала Пентека

«Фиорентина» официально сообщила о подписании форварда «Герты» Кшиштофа Пентека. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

«Фиорентина» будет иметь право выкупить 26-летнего польского форварда за 15 миллионов евро в конце сезона.

«Фиорентина» выиграла борьбу за Пентека у «Дженоа». Ранее клуб Андрея Шевченко также проиграл борьбу «Сампдории» за Томаса Ринкона.

В нынешнем сезоне на счету Пентека 1 гол и 1 ассист в 10 матчах за «Герту».