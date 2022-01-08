Сампдория вырвала Ринкона из рук Дженоа

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что хавбек «Торино» Томас Ринкон близок к переходу в «Дженоа» Андрея Шевченко.

Однако в итоге усилить команду 33-летним венесуэльцем «Дженоа» так и не удалось. В последний момент Ринкона перехватил другой генуэзский клуб – «Сампдория», который уже официально сообщил о подписании игрока на правах аренды.

В нынешнем сезоне на счету Ринкона 9 матчей за «Торино» во всех турнирах.