Сампдория вырвала Ринкона из рук Дженоа

Хавбек «Торино» перешел в другой генуэзский клуб

  • 08.01.2022 12:55
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Сампдория вырвала Ринкона из рук Дженоа
© ФК Сампдория

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что хавбек «Торино» Томас Ринкон близок к переходу в «Дженоа» Андрея Шевченко.

Однако в итоге усилить команду 33-летним венесуэльцем «Дженоа» так и не удалось. В последний момент Ринкона перехватил другой генуэзский клуб – «Сампдория», который уже официально сообщил о подписании игрока на правах аренды.

В нынешнем сезоне на счету Ринкона 9 матчей за «Торино» во всех турнирах.

Источник — ФК Сампдория

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