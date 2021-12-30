Дженоа вскоре подпишет полузащитника Торино

Томас Ринкон усилит команду Андрея Шевченко

  • 30.12.2021 22:12
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Дженоа вскоре подпишет полузащитника Торино
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Ринкон

Полузащитник «Торино» Томас Ринкон вскоре вернется в «Дженоа». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт 33-летнего венесуэльца с «Торино» истекает в конце нынешнего сезона, поэтому трансфер обойдется «Дженоа» недорого. Трансферная стоимость Ринкона оценивается в 1 миллион евро.

Ранее Ринкон уже выступал за «Дженоа» в 2014 – 2017 годах. В нынешнем сезоне на его счету 9 матчей за «Торино» во всех турнирах.

Ранее главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко заразился коронавирусом.

Источник — Tuttosport

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