Моуриньо остановил расистские кричалки фанатов Ромы в адрес Златана

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо потребовал от фанатов клуба прекратить исполнять расистские кричалки, адресованные форварду команды соперников Златану Ибрагимовичу.

Инцидент произошел во втором тайме, за несколько минут до того, как Рафаэль Леау забил третий гол за «россонери» в ворота «Ромы» на стадионе «Джузеппе Меацца». Моуриньо услышал расистские кричалки со стороны болельщиков и попросил фанатов «джаллоросси» прекратить это безобразие, что те немедленно и сделали.

6 января прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Милан» и «Рома» (3:1). Ибрагимович начал игру на скамейке запасных, но вышел во втором тайме и сделал результативную передачу на Леау.

Моуриньо тренировал Ибрагимовича в «Интере» в сезоне 2008/09, но нападающий покинул «нерадзурри» летом 2009 года, перейдя в «Барселону» как часть обмена на Самуэля Это'О. Шведский нападающий вернулся в «Милан» во второй раз в январе 2020 года. В этом сезоне он забил 7 голов в 15 матчах во всех соревнованиях за команду-гранд Серии А.