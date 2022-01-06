Моуриньо остановил расистские кричалки фанатов Ромы в адрес Златана

6 января прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Милан» и «Рома»

  • 06.01.2022 23:23
  • 2239 просмотров
  • 4 комментария
Моуриньо остановил расистские кричалки фанатов Ромы в адрес Златана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо потребовал от фанатов клуба прекратить исполнять расистские кричалки, адресованные форварду команды соперников Златану Ибрагимовичу.

Инцидент произошел во втором тайме, за несколько минут до того, как Рафаэль Леау забил третий гол за «россонери» в ворота «Ромы» на стадионе «Джузеппе Меацца». Моуриньо услышал расистские кричалки со стороны болельщиков и попросил фанатов «джаллоросси» прекратить это безобразие, что те немедленно и сделали.

6 января прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Милан» и «Рома» (3:1). Ибрагимович начал игру на скамейке запасных, но вышел во втором тайме и сделал результативную передачу на Леау.

Моуриньо тренировал Ибрагимовича в «Интере» в сезоне 2008/09, но нападающий покинул «нерадзурри» летом 2009 года, перейдя в «Барселону» как часть обмена на Самуэля Это'О. Шведский нападающий вернулся в «Милан» во второй раз в январе 2020 года. В этом сезоне он забил 7 голов в 15 матчах во всех соревнованиях за команду-гранд Серии А.

Источник — Football-Italia

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon
    anacreon, 06.01.2022 23:35
    +5
    Еще один иппанулся. Что там вообще можно услышать? И даже если было что-то, то Златан не мямля, а мужик. Не стал плакать и убегать в раздевалку, а ничего не замечал. Потому что он Великий Златан и ему пофик, что там какие-то лузеры орут. Он им ответил на поле, его команда победила.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 06.01.2022 23:41
    +2
    anacreon, 06.01.2022 23:35
    Еще один иппанулся. Что там вообще можно услышать? И даже если было что-то, то Златан не мямля, а мужик. Не стал плакать и убегать в раздевалку, а ничего не замечал. Потому что он Великий Златан и ему пофик, что там какие-то лузеры орут. Он им ответил на поле, его команда победила.
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 06.01.2022 23:39
    +2
    Какие могут быть РАССИСТСКИЕ кричалки в адрес белого игрока? Снежок? Беложопый? Виггер?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 06.01.2022 23:51
    +1
    чего то вспомнился Тайсон который испугался крика совы...
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