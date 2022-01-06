Плохие новости для Шевы. Кальяри обыграл Сампдорию и обошел Дженоа

Сегодня «Кальяри» в стартовом матче 20-го тура Серии А на выезде одержал волевую победу над «Сампдорией» - 2:1. Эта победа позволила «Кальяри» обойти «Дженоа» и подняться на 18-е место в турнирной таблице с 13 баллами. «Дженоа» осталась единственной командой чемпионата всего с одной победой в нынешнем сезоне Серии А.

«Сампдория» - «Кальяри» - 1:2

Голы: Габбьядини 18 – Дейола 55, Паволетти 71

Удаление: Кандрева 90+1 (Сампдория)

Матч «Болонья» - «Интер», который должен был проходить параллельно, не состоялся из-за того, что «Болонью» отправили на карантин.