20-й тур
Сампдория
1 : 2
Кальяри
06.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Плохие новости для Шевы. Кальяри обыграл Сампдорию и обошел Дженоа

Стартовал 20-й тур Серии А

  • 06.01.2022 16:04
  • 870 просмотров
  • 2 комментария
Плохие новости для Шевы. Кальяри обыграл Сампдорию и обошел Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Кальяри» в стартовом матче 20-го тура Серии А на выезде одержал волевую победу над «Сампдорией» - 2:1. Эта победа позволила «Кальяри» обойти «Дженоа» и подняться на 18-е место в турнирной таблице с 13 баллами. «Дженоа» осталась единственной командой чемпионата всего с одной победой в нынешнем сезоне Серии А.

«Сампдория» - «Кальяри» - 1:2
Голы: Габбьядини 18 – Дейола 55, Паволетти 71
Удаление: Кандрева 90+1 (Сампдория)

Матч «Болонья» - «Интер», который должен был проходить параллельно, не состоялся из-за того, что «Болонью» отправили на карантин.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 06.01.2022 16:54
    +3
    Ні погані коли Спеція або Венеція виграє і відірвуться від Дженоа ще більше а перестановка в зоні виліту нічого неміняє
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    andre_lui
    andre_lui, 06.01.2022 17:03
    0
    Сампа недалеко пішла. Але навітть у бцдь якому разі дуже рано дивитися на результати нібито конкурентів на путівку в Серію В. Ще достатньо багато матчів. З таким підходом точно вилетиш. Спорт юа підігріває інтерес це зрозуміло.
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