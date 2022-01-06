Матч Болонья – Интер не состоится. Хозяева на карантине

«Болонья» не смогла принять участие в матче

  • 06.01.2022 13:54
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Матч Болонья – Интер не состоится. Хозяева на карантине
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 января «Болонья» в 20-м туре Серии А должна была принимать «Интер». Начало матча было запланировано на 13:30 по Киеву.

Однако матч сегодня не состоится. Органы здравоохранения города Болоньи отправили команду на карантин из-за 8 случаев заражения коронавирусом. «Болонья» подавала запрос в Серию А на перенос поединка, однако получила отказ.

Скорее всего, клуб получит техническое поражение, которое потом сможет обжаловать в суде. Предыдущие аналогичные случаи в Серии А показывают, что вероятность удовлетворения апелляции и назначения новой даты проведения матча очень высока.

«Интер», согласно регламенту, прибыл на стадион для проведения матча в ожидании соперника. Миланцы решили воспользоваться случаем и провели двусторонку.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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