6 января в 17:30 проходит матч 20-го тура Серии A между «Сассуоло» и «Дженоа». Наставник гостей Андрей Шевченко рассчитывает одержать первую победу на тренерском мостике в чемпионате Италии.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сассуоло – Дженоа. Шевченко нужна победа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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