20-й тур
Сассуоло
0 : 0
Дженоа
06.01.2022 17:30   ТВ-трансляция: 

Сассуоло – Дженоа. Шевченко нужна победа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 17:30 видеотрансляцию матча 20-го тура Серии A

  • 06.01.2022 15:32
  • 117 просмотров
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Сассуоло – Дженоа. Шевченко нужна победа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 января в 17:30 проходит матч 20-го тура Серии A между «Сассуоло» и «Дженоа». Наставник гостей Андрей Шевченко рассчитывает одержать первую победу на тренерском мостике в чемпионате Италии.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Сассуоло – Дженоа. Шевченко нужна победа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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