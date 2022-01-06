Холанд должен определиться с будущим до конца февраля

«Боруссия» Дортмунд хочет знать решение форварда

  • 06.01.2022 11:57
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Холанд должен определиться с будущим до конца февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Боруссия» Дортмунд требует от своего форварда Эрлинга Холанда определиться с будущим до конца февраля. Клубу это необходимо для того, чтобы строить планы на будущее.

Интерес к Холанду проявляет ряд европейских топ-клубов. Но не исключено, что норвежец останется в «Боруссии» еще на год. Ранее сообщалось о том, что решение по поводу своего будущего он еще не принял.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 19 голов и 5 ассистов в 16 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнира.

Источник — Marca

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