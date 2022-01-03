Источник: Холанд еще не определился со своим будущим

В январе форвард точно не покинет «Боруссию»

  • 03.01.2022 17:36
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Источник: Холанд еще не определился со своим будущим
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился своей информацией по поводу будущего форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:

«Эрлинг Холанд не покинет «Боруссию» в январе, несмотря на слухи. Он еще не определился со своим новым клубом, нет никаких предварительных договоренностей с «Реалом» или «Барселоной». Это открытая гонка, никаких решений в январе принято не будет».

Ранее сообщалось о том, что летом 2022 года Холанда можно будет купить за 75 миллионов евро.

Источник — Twitter

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