Источник: Холанд еще не определился со своим будущим

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился своей информацией по поводу будущего форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:
«Эрлинг Холанд не покинет «Боруссию» в январе, несмотря на слухи. Он еще не определился со своим новым клубом, нет никаких предварительных договоренностей с «Реалом» или «Барселоной». Это открытая гонка, никаких решений в январе принято не будет».
Ранее сообщалось о том, что летом 2022 года Холанда можно будет купить за 75 миллионов евро.
Источник — Twitter
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