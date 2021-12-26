Стало известно, за сколько можно будет купить Холанда в 2022 году

«Боруссия» Дортмунд получит за игрока «всего» 75 миллионов евро

  • 26.12.2021 18:15
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Стало известно, за сколько можно будет купить Холанда в 2022 году
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В контракте Эрлинга Холанда с «Боруссией» Дортмунд прописана фиксированная сумма отступных, за которую норвежский форвард сможет покинуть клуб. Она составляет 75 миллионов евро.

Ожидается, что летом 2022 года за Холанда развернется серьезная борьба между топ-клубами Европы, поскольку сумму в 75 миллионов евро смогут потянуть многие.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 19 голов и 5 ассистов в 16 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Стоимость 21-летнего норвежца оценивается в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» готов продать трех игроков, чтобы найти деньги на Холанда.

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