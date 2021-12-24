Большая распродажа. Манчестер Сити готовится к подписанию Холанда

Английский «Манчестер Сити» готовится к большой распродаже в новом году, которая позволит клубу претендовать на подписание 21-летнего норвежского бомбардира «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

«Манчестер Сити» готов расстаться с 22-летним испанским хавбеком Педро Порро (выступает за «Спортинг» на правах аренды), 24-летним японцем Ко Итакурой (выступает за «Шальке» на правах аренды) и 19-летним англичанином Морганом Роджерсом (выступает за «Борнмут» на правах аренды).

Все это станет дополнением к сделке по продаже в «Барселону» 21-летнего испанского вингера Феррана Торреса за €55 миллионов.

Ориентировочная стоимость Холанда оценивается в €150 миллионов.