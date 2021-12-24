Большая распродажа. Манчестер Сити готовится к подписанию Холанда

«Горожане» готовы расстаться сразу с несколькими футболистами ради топ-трансфера

  • 24.12.2021 16:59
  • 1055 просмотров
  • 0 комментариев
Большая распродажа. Манчестер Сити готовится к подписанию Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» готовится к большой распродаже в новом году, которая позволит клубу претендовать на подписание 21-летнего норвежского бомбардира «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

«Манчестер Сити» готов расстаться с 22-летним испанским хавбеком Педро Порро (выступает за «Спортинг» на правах аренды), 24-летним японцем Ко Итакурой (выступает за «Шальке» на правах аренды) и 19-летним англичанином Морганом Роджерсом (выступает за «Борнмут» на правах аренды).

Все это станет дополнением к сделке по продаже в «Барселону» 21-летнего испанского вингера Феррана Торреса за €55 миллионов.

Ориентировочная стоимость Холанда оценивается в €150 миллионов.

Источник — Manchester Evening News

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности