Рафаэль НАДАЛЬ о Джоковиче: «Я ему сочувствую, но он знал всю ситуацию»

Испанец прокомментировал скандал вокруг Новака

  • 06.01.2022 09:56
  • 1173 просмотра
  • 4 комментария
Рафаэль НАДАЛЬ о Джоковиче: «Я ему сочувствую, но он знал всю ситуацию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о решении австралийской власти аннулировать визу первой ракетки мира, Новака Джоковича.

Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

«Это естественно, что люди здесь, в Австралии, очень расстроены этим делом, потому что они прошли через множество очень жестких локдаунов, и многие не могли вернуться домой.

Единственное, что я могу сказать, – я верю в то, что говорят люди, разбирающиеся в медицине, и если они говорят, что нужно прививаться, мы должны сделать прививку. Вот моя точка зрения.

Я перенес ковид. Я сделал две прививки. Если это сделать, у вас не будет проблем с игрой здесь. Это единственное, что ясно.

 Я думаю, если бы он хотел, то без проблем играл бы здесь, в Австралии. Он принял другое решение. Каждый волен принимать свои собственные решения, но они приводят к определенным последствиям.

Конечно, мне не нравится сложившаяся ситуация. В каком-то смысле я ему сочувствую. Но в то же время он знал условия уже много месяцев назад, поэтому он сам принимает решение», - сказал Надаль.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    NM16071
    NM16071, 06.01.2022 10:08
    +9
    alefteev77, 06.01.2022 10:06
    Надаль как и Федерер - конформисты.
    Та ні просто мудрі люди.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 06.01.2022 10:36 (изменен)
    +2
    Это в странах бывшего соцлагеря привыкли плевать на чужие законы... На Западе все по-другому, но не все могут это понять, Джокович - тоже...
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 06.01.2022 10:55
    0
    Владимир Копяк, 06.01.2022 10:36
    Это в странах бывшего соцлагеря привыкли плевать на чужие законы... На Западе все по-другому, но не все могут это понять, Джокович - тоже...
    Если вы были внимательными... то знали бы, что в Украине нет ни одного закона, которые ограничивает свободу перемещение человека из-за отсуствие справки / теста о каком-либо заболевании. Есть какие-то постановления Кабмина. А законов таких нет.
    -
    Плюс внимательно почитайте Конституцию Украины, которые "зеленые диверсанты" хотят переписать и поменять.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 06.01.2022 10:06
    -8
    Надаль как и Федерер - конформисты.
    Ссылка
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