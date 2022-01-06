Рафаэль НАДАЛЬ о Джоковиче: «Я ему сочувствую, но он знал всю ситуацию»

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о решении австралийской власти аннулировать визу первой ракетки мира, Новака Джоковича.
Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию
«Это естественно, что люди здесь, в Австралии, очень расстроены этим делом, потому что они прошли через множество очень жестких локдаунов, и многие не могли вернуться домой.
Единственное, что я могу сказать, – я верю в то, что говорят люди, разбирающиеся в медицине, и если они говорят, что нужно прививаться, мы должны сделать прививку. Вот моя точка зрения.
Я перенес ковид. Я сделал две прививки. Если это сделать, у вас не будет проблем с игрой здесь. Это единственное, что ясно.
Я думаю, если бы он хотел, то без проблем играл бы здесь, в Австралии. Он принял другое решение. Каждый волен принимать свои собственные решения, но они приводят к определенным последствиям.
Конечно, мне не нравится сложившаяся ситуация. В каком-то смысле я ему сочувствую. Но в то же время он знал условия уже много месяцев назад, поэтому он сам принимает решение», - сказал Надаль.
Читайте также: Премьер Австралии о Джоковиче: «Никто не может быть выше наших правил».
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Плюс внимательно почитайте Конституцию Украины, которые "зеленые диверсанты" хотят переписать и поменять.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.