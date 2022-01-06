Рафаэль НАДАЛЬ о Джоковиче: «Я ему сочувствую, но он знал всю ситуацию»

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о решении австралийской власти аннулировать визу первой ракетки мира, Новака Джоковича.

Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

«Это естественно, что люди здесь, в Австралии, очень расстроены этим делом, потому что они прошли через множество очень жестких локдаунов, и многие не могли вернуться домой.

Единственное, что я могу сказать, – я верю в то, что говорят люди, разбирающиеся в медицине, и если они говорят, что нужно прививаться, мы должны сделать прививку. Вот моя точка зрения.

Я перенес ковид. Я сделал две прививки. Если это сделать, у вас не будет проблем с игрой здесь. Это единственное, что ясно.

Я думаю, если бы он хотел, то без проблем играл бы здесь, в Австралии. Он принял другое решение. Каждый волен принимать свои собственные решения, но они приводят к определенным последствиям.

Конечно, мне не нравится сложившаяся ситуация. В каком-то смысле я ему сочувствую. Но в то же время он знал условия уже много месяцев назад, поэтому он сам принимает решение», - сказал Надаль.

Читайте также: Премьер Австралии о Джоковиче: «Никто не может быть выше наших правил».