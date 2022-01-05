Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, который обвиняется в семи эпизодах изнасилования, переведен в одну из самых строгих тюрем Англии. Изначально француз находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, где содержатся заключенные категории B, однако сейчас его перевели в тюрьму Strangeways в Манчестере, которая предназначена для заключенных категории А (такая категория присваивается за особо тяжкие преступления, включая изнасилования).

По данным источника, перевод 27-летнего Менди после предъявления седьмого обвинения в изнасиловании произошел из-за того, что внутри заведения росли опасения по поводу безопасности футболиста.

Напомним, что Менди находится под стражей с августа прошлого года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.

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