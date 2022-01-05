Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии

Бенжамен Менди в ожидании суда

  • 05.01.2022 18:39
  • 3057 просмотров
  • 3 комментария
Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Менди

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, который обвиняется в семи эпизодах изнасилования, переведен в одну из самых строгих тюрем Англии. Изначально француз находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, где содержатся заключенные категории B, однако сейчас его перевели в тюрьму Strangeways в Манчестере, которая предназначена для заключенных категории А (такая категория присваивается за особо тяжкие преступления, включая изнасилования).

По данным источника, перевод 27-летнего Менди после предъявления седьмого обвинения в изнасиловании произошел из-за того, что внутри заведения росли опасения по поводу безопасности футболиста.

Напомним, что Менди находится под стражей с августа прошлого года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.

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Источник — The Sun

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    iravik83
    iravik83, 05.01.2022 19:46
    +1
    не не нельзя свободу черненьким им все можно и все ска на колени!!
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    Sauron
    Sauron, 05.01.2022 20:06
    0
    Шота мне кажется что там про "блэк лайвз меттер" не слышали
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    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 05.01.2022 20:05
    0
    чего этому мудаку в жизни не хватало?! Сильнейший клуб мира, сумасшедшая зарплата, играй и радуйся жизни...нет слов, больной на голову
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